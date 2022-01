Les meilleurs restos véganes qui livrent

Partager







Le mois de janvier est le mois idéal pour se lancer dans un défi. Depuis quelques années, le défi annuel Veganuary rassemble les curieux en les incitant à découvrir la cuisine végane et tester le mode de vie végane le temps de quelques jours.

• À lire aussi: Voici où acheter du vin «qui a de l'allure» ailleurs qu'à la SAQ

• À lire aussi: TikTok se lance dans la livraison de vos recettes virales préférées

L'initiative fut lancée par l'ONG anglaise Veganuary en 2014 et invite tous les ans le grand public à découvrir une nouvelle voie: celle du véganisme.

Pour vous encourager à relever le défi, Silo 57 a cru bon de monter une liste des restaurants véganes qui offrent la livraison actuellement. Ainsi, vous pourrez découvrir le plaisir de bien manger tout en réduisant son impact sur l'environnement.

Voici 11 restaurants où commander de la bonne bouffe végane à déguster dans le confort de sa maison en janvier.

Ce «diner» végane est ouvert du mercredi au dimanche pour le «take-out» et les livraisons via UberEats. Un café a d'ailleurs ouvert dans Hochelaga-Maisonneuve récemment et sert des makis créatifs, des smoothies et des repas décadents.

Mimi & Jones : 5149, avenue du Parc, Montréal

Jones Café: 3349, rue Ontario E, Montréal

Un menu «confort food» promet de vous garder au chaud tout au long de l'hiver. La nourriture du Antidote est si bonne qu'elle donne envie de se convertir au véganisme et ce, sans regarder en arrière. Pour commander, c'est ici.

3459, rue Ontario Est, Montréal

Ceux et celles qui ont envie de manger des sushis pourront entre autres commander ceux du Komomo par Sushi Momo. Les sushis végétaliens signé Sushi Momo ainsi que des plats japonais sont disponibles pour la livraison et pour emporter. Le comptoir est ouvert tous les jours jusqu'à 21h. Commandez ici.

3603, rue Saint-Denis, Montréal

Sandwich au tofu frit, poutine, ailes de champignons et bien plus: ce «shack à patates» végétalien propose un menu à faire saliver. La livraison est possible grâce à Doordash.

30, rue Prince Arthur Ouest, Montréal

Le bistro Tendresse, adoré des Montréal, effectue un retour en grand avec la livraison d’un menu adapté. C’est tous les jours dès 17h du lundi au mercredi et dès 12h du jeudi au dimanche sur UberEats ou DoorDash que vous pouvez passer votre commande.

1259, rue Sainte-Catherine Est, Montrésl

Cet établissement chouchou de Verdun est ouvert pour les commandes à emporter seulement et les livraisons avec UberEats et Skip the Dishes de 10h à 16h le dimanche, mardi et mercredi et de 10h à 22h du jeudi au samedi.

3683, rue Wellington, Montréal

Le tout premier restaurant végane à Montréal ! Ceux qui ne peuvent tout simplement pas se passer du délicieux Bol Dragon du Aux Vivres peuvent continuer de passer leurs commandes comme à l’habitude sur le site.

Plusieurs adresses

Comme tout le monde, Copper Branch a fermé ses portes, mais continue d'offrir la livraison. Les «take-out» se font aussi dans les succursales qui demeurent ouvertes.

Plusieurs adresses

Cette boulangerie et pâtisserie végane et sans gluten de Verdun a mis en ligne une boutique temporaire où vous pouvez passer vos commandes. Les secteurs desservis par la livraison sont Verdun, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Griffintown et Ville-Émard.

Veuillez noter que la boutique en ligne réouvrira le 18 janvier 2022.

3910, rue Wellington, Montréal

Cette toute première pizzéria végane à Montréal met de l'avant des combinaisons de pizzas créatives et audacieuses. La livraison et les commandes pour ramasser sont disponibles. Commandez ici.

8, rue Duluth Est, Montréal

Pour de la bonne bouffe mexicaine, cette torteria, signé par les propriétaires de Sushi Momo, propose des plats 100% véganes et 1000% délicieux. Commandez en ligne ici.

3723 A, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s