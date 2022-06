Découvrez votre pierre de naissance et sa signification spéciale

Partager







Notre pierre de naissance a des pouvoirs bien spécifiques, découvrez ce que la vôtre peut faire.

Comme les signes astrologiques, il existe 12 pierres de naissance différentes. Puisque ce sont des cristaux et pierres précieuses, des pouvoirs et bienfaits spécifiques sont associés à chacune d’entre elles.

Découvrez la signification de votre pierre de naissance:

Janvier - Grenat

Cette pierre souvent rouge est synonyme de force et d’amour. Elle est aussi associée au chakra «racine» qui est responsable de notre équilibre et de l’énergie centrale du corps. Donc, on se procure cette pierre pour un boost d’énergie ou de passion.

Février - Améthyste

L’améthyste a des propriétés calmantes. On l’utilise depuis des siècles pour éloigner les énergies négatives et amener la paix et la sérénité. Elle aurait aussi la capacité de combattre les intoxications et d'améliorer le teint et la santé des cheveux!

Mars - Aigue-marine

Cette pierre est associée au couple, et est donc parfois incluse dans les bagues de mariage ou de fiançailles. Elle serait aussi idéale pour se sentir plus calme durant des situations stressantes et, bonus, pour protéger les matelots en haute mer!

Avril - Diamant

Si vous êtes nés en avril, vous êtes chanceux! Le diamant, bien sûr un symbole des relations saines et durables, est aussi associé à la confiance, à la pureté et au courage! C’est la pierre la plus précieuse de toutes.

Mai - Émeraude

Pierre préf de nulle autre que Cléopâtre, on dit que l’émeraude amène la jeunesse éternelle. C’est aussi une pierre qui symbolise la fertilité et l’abondance, donc l’argent. Elle aurait aussi des propriétés guérisseuses.

Juin - Perle

Un classique, la perle est associée à la féminité. C’est aussi un synonyme de pureté et elle est souvent utilisée dans des bijoux de mariage. On voit aussi la perle comme reliée à la sagesse qu’on développe avec les expériences de vie.

Juillet - Rubis

Le rubis, c’est l’équivalent du signe astrologique du Lion dans le monde des pierres précieuses. C’est un symbole de force, courage et passion. On approprie aussi au rubis la capacité de détoxifier le corps.

Août - Péridot

Cette pierre verte est associée à la chance, un peu comme un trèfle à quatre feuilles. Elle donnerait d’ailleurs de la chance en amour puisqu’une histoire veut que Cupidon utilisait le péridot sur ses fameuses flèches.

Septembre - Saphir

D’un magnifique bleu royal, le Saphir est synonyme d’élégance intemporelle. Dans l’Antiquité, il était utilisé par ceux qui désiraient recevoir de la guidance et de la sagesse, et est aussi un symbole de chance et prospérité! Wow.

Octobre - Quartz rose ou opale

Avec son beau rose pastel, cette pierre est celle de la créativité. Elle est aussi associée au coeur, donc elle peut apaiser les émotions et protéger les gens anxieux.

On dit aussi qu’octobre est associé à l’opale, une magnifique pierre qui amène l’espoir.

Novembre - Topaze jaune ou citrine

À cause de sa couleur, on associe cette pierre au soleil et à la lumière. On l’utilise depuis toujours pour amener de l’énergie positive. Beaucoup de rois et reines la portaient aussi, car elle est synonyme de gloire et prospérité.

Décembre - Topaze bleu

D’un très beau bleu-mauve, cette pierre est considérée comme sainte dans certaines cultures. On dit aussi qu’elle aurait la capacité d’améliorer la digestion et le flux sanguin! De plus, elle écarte les dangers et favorise la chance.

