Tu pourras copier le look de Lara Jean avec cette collection H&M X To All the Boys

On adore les films To All the Boys I’ve Loved Before autant pour l’histoire d’amour entre Peter et Lara Jean, que pour les looks de celle-ci!

Le troisième et dernier volet de la trilogie To All the Boys, Always and Forever, vient tout juste de sortir et H&M a voulu souligner le tout avec une nouvelle collection!

Pour une seconde collaboration, le magasin a d écidé de s'inspirer des magnifiques looks portés par Lara Jean pour concocter une adorable gamme.

En plus d'évoquer le style bien particulier de Lara Jean, la collection comprend tout ce qu'il faut pour recréer le look avec la petite robe jaune que celle-ci porte lors de son voyage à New York.

Les fans du films vont adorer les références, et ceux qui ne les connaissent pas vont apprécier les jolis morceaux féminins et légers. On a déjà hâte de les porter ce printemps!

La collection de vêtements et accessoires sera disponible dès le 11 mars en boutiques et en ligne. En attendant, voici quelques morceaux!

Voici nos 8 coups de coeur dans la collection H&M X To All the Boys:

La robe jaune - 14,50$

Courtoisie

Les sneakers blancs - 29,99$

Courtoisie

Le pyjama tie-dye - 19,99$

Courtoisie

La mini-jupe - 19,99$

Courtoisie

Le sac à dos jaune - 34,99$

Courtoisie

La veste en jeans - 19,99$

Courtoisie

Le chou-chou pour les cheveux - 9,99$

Courtoisie

L'ensemble collier et boucles d'oreilles - 14,99$

Courtoisie

On a déjà hâte au 11 mars!

