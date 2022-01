Les meilleurs restos de sushis qui offrent la livraison

Partager







Pour ceux qui ont envie de se gâter un peu, se faire livrer des sushis est toujours une excellente idée!

• À lire aussi: Les Montréalais seraient les 2es plus grands amateurs de sushis en Amérique du Nord

• À lire aussi: Les meilleurs restos de sushis à Québec et sur la rive sud

Avec la Saint-Valentin qui approche, sortez votre bouteille de rouge léger, allumez les chandelles sur la table et commandez vos sushis dans l’un des restaurants listés ci-bas.

Voici 10 excellents restaurants ou comptoirs à sushis qui livrent ou offrent le service à emporter actuellement:

Le Jun I fait partie des meilleurs endroits de Montréal où manger des sushis. Par chance, l’établissement reste actif pour les commandes à emporter. Vous trouverez en ligne l'option de commander un Témaki qui fournit tout le nécessaire pour concocter ses propres makis. Tous les détails pour les commandes se trouvent sur le site du restaurant.

156, avenue Laurier Ouest, Montréal

Ceux et celles qui ont envie de manger des sushis végétaliens pourront entre autres commander ceux du Komomo par Sushi Momo. Le comptoir est ouvert tous les jours et la livraison par vélo est aussi offerte pour un secteur précis par Chasseurs Courrier. Passez une commande.

3603, rue Saint-Denis, Montréal

Les succursales de Sushi Sama restent ouvertes pour prendre des commandes pour les livraisons à domicile. Vous pouvez aussi prendre votre commande en «take-out» et aller la chercher vous-même. Tout ça se passe sur le site web de l’établissement. Passez une commande.

Plusieurs adresses

Le comptoir à sushis de l’avenue Mont-Royal encourage les livraisons, mais acceptent aussi les commandes pour emporter. L’établissement est ouvert tous les jours de la semaine et vous pouvez passer votre commande en ligne ou en téléphonant au (514) 658-2050.

1680, avenue Mont-Royal, Montréal

Anciennement Sata Sushis, le Jones Café a conservé quelques sushis botaniques sur son menu, et la clientèle en raffole. L'établissement est situé dans Hochelaga-Maisonneuve et prend les commandes «take-out» et les livraisons via UberEats du mardi au dimanche. Gâtez-vous!

(514) 510-7282

3349, rue Ontario Est, Montréal

Ce restaurant de la rue Beaubien livre à domicile comme à l’habitude. Le menu est disponible sur le site web de l’établissement et vous pouvez même commander en ligne.

5003, rue Beaubien Est, Montréal

Cette chaîne de comptoir à sushis qui a des succursales un peu partout à travers le Québec vous offre la livraison si vous priorisez la commande et le paiement en ligne! Tout se passe donc sur le site web de l’entreprise.

Plusieurs adresses

L’un des meilleurs spots à sushis de Saint-Jean-sur-Richelieu livre tous les jours à partir de 15h pour faire plaisir à sa fidèle clientèle. Le resto livre aussi dans secteur Iberville. Commandez ici.

290, boulevard Saint-Luc #26, Saint-Jean-sur-Richelieu

• À lire aussi: Sushi à la maison propose une soirée à l'hôtel plus que romantique à Montréal et à Québec

Pour des sushis qui sortent de l'ordinaire, laissez-vous surprendre par les sushis de Comptoir Miss Sushi. Les Comptoirs sushi à la maison offrent un service de pré-commande en ligne pour le menu régulier. Passez votre commande.

Plusieurs adresses

Pour des sushis bien remplis et surmontés de la fameuse sauce secrète, les sushis de Tri sont un incontournable. Toujours frais et goûteux, il s'agit d'une des meilleures adresses de sushis de Montréal.

Tri Express : 1650, avenue Laurier E, Montréal - (514) 528-5641

P'tit Tri: 6697, rue de Saint-Vallier, Montréal - (514) 270-2626

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s