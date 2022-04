Selena Gomez se sent libérée après avoir reçu un diagnostic de bipolarité

Partager







Exactement deux ans après avoir dévoilé au grand jour vivre avec un trouble bipolaire, Selena Gomez revient sur comment ce diagnostic a changé sa vie.

La chanteuse a toujours été transparente au sujet de ses de nombreux troubles de santé, dont une greffe de rein, en conséquence de la maladie du Lupus. Depuis quelques années, elle a aussi commencé à s'ouvrir sur sa santé mentale après avoir enfin reçu un diagnostic à ce sujet.

En avril 2020, au tout début de la pandémie, Selena était de passage sur le compte Instagram de Miley Cyrus pour un «live» en toutes confidences.

Selena avait alors raconté son expérience à Miley Cyrus: «Récemment, je me suis rendue dans l’un des meilleurs hôpitaux de santé mentale en Amérique, McLean Hospital, et j’ai discuté de tout ce dont j’ai souffert pendant des années, et j’ai réalisé que je suis bipolaire.»

Cette révélation avait causé une vague d’amour sur les réseaux sociaux. Un «hashtag» avait même été créé, #weloveyouselena», pour que les fans puisse dire à Selena à quel point ils étaient fiers d’elle.

Plus récemment, la jeune femme 29 ans était de passage à l'émission Good Morning America pour parler de sa nouvelle entreprise, Wondermind, une plateforme sur la santé mentale. Selena s'est à nouveau de comment son diagnostic de bipolarité a changé sa vie.

«C'était libérateur d'avoir cette information. Cela m'a rendu heureuse, car j'ai commencé à avoir une relation avec moi-même et c'est le plus importante. Je suis probablement le plus heureuse que je ne l'ai jamais été», a-t-elle confié.

Selena a aussi avoué que l'une des étapes les plus importantes pour sa santé mentale fut de quitter les réseaux sociaux. Bien qu'elle est présente sur Instagram et choisi ce qui est publié, c'est son équipe qui le fait pour elle.

«Je ne suis pas allée sur l'internet depuis 4 ans et demi. Cela a changé ma vie. Je suis plus heureuse, plus présente, je connecte mieux avec les gens, cela me fait sentir normale».

On lui souhaite tout le bonheur du monde!

