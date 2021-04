Une superlune rose sera visible à l’œil nu ce mois-ci

Partager







Les phénomènes lunaires fascinent de plus en plus. Surtout maintenant qu'ils comptent parmi les rares événements auxquels nous puissions assister sans sortir de chez nous.

• À lire aussi: Numérologie: découvrez la signification de votre adresse civique

Le 26 avril prochain, une superlune rose sera donc visible à l’œil nu, où que vous vous trouviez.

Cette pleine lune d’avril est en fait la première qui survient après l’équinoxe de printemps. Elle est appelée superlune rose en référence aux fleurs qui poussent à cette période de l’année. Elle n'est donc pas vraiment rose.

Durant cet événement, la Lune sera 14% plus grande et 30% plus brillante qu'à son habitude. Voilà pourquoi elle sera visible à l'œil nu.

Vous pourrez donc assister à ce spectacle de la nature le lundi 26 avril à partir de 22h30.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s