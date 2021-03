Brunch de Pâques: 9 repas à se faire livrer ou à emporter

Partager







La fête de Pâques se célèbre habituellement toute la famille réunie autour d’une grande table pleine de bouffe. Or, pour une deuxième année consécutive, ce ne sera pas possible de poursuivre cette tradition.

Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prévoir un bon festin de Pâques à la maison. Quelques restaurants ou entreprises proposent de belles options de brunch de Pâques à se faire livrer ou à emporter.

Voici donc les restos qui proposent un menu de Pâques à emporter ou à vous faire livrer!

1. État-Major

Ce restaurant d'Hochelaga-Maisonneuve qui fait dans la cuisine d'inspiration française propose un menu Brunch de Pâques de trois services pour 32$. Six choix de plats s'offrent à vous et vous devez en choisir trois au moment de passer la commande. Le menu est disponible déjà en précommande sur le site du restaurant, mais sera seulement disponible pour la livraison ou pour emporter du 3 au 5 avril entre 10h et 15h. Il est aussi possible d'ajouter à votre repas un bouquet de tulipes fait par Avenue Laviolette pour un supplément de 25$.

Commandez ici

2. Menu Crabe des Neiges pour Pâques du Vin Mon Lapin

Le restaurant Vin Mon Lapin propose un succulent menu composé de crabe entier de Gaspésie (déjà craqué et coupé pour manger facilement) avec beurre noisette et crème fraiche, pains grand-père de la Boulangerie Automne, oeufs mayonnaise de Pâques, laitue Boston, crumble de pollen et vinaigrette au miel, puis pour dessert une tarte au riz érable et petits fruits. Ce festin de Pâques pour deux personnes coûte 95$ et est actuellement disponible en précommande. Également disponible en précommande pour le week-end de Pâques, le jambon de porcelet de la Ferme Gaspor fumé au bois d'érable!

Commandez ici

3. Table d'hôte de Pâques signée Joe Beef

Joe Beef a l'habitude de proposer de réel festin pour célébrer les différentes fêtes et Pâques ne fait pas exception. La Table d'hôte spécial Pâques est disponible en cueillette du 2 au 4 avril ou en livraison les 2 et 3 avril. Au menu, crevettes jumbos froides, laitues et haricots fins, babeurre et noix de pin, double côte de jambon à l'ananas, pommes de terre marinières, saucisses cocktails, carottes nantaises du Québec rôties avec curcuma, gingembre et miel, puis finalement une charlotte chocolat-chartreuse. Le menu exceptionnel coûte 135$ et vous n'aurez plus faim pour le restant de la journée.

Commandez ici

4. Le menu de Pâques du Butterblume

Il va de soi que l’une des meilleures adresses où bruncher à Montréal allait offrir un menu pour le brunch de Pâques. Pour 40$ vous avez le choix entre un menu végétarien ou non et vous pouvez ajouter un bouquet de tulipes pour 15$ de plus.

Commandez ici

5. La boîte-brunch du printemps du restaurant Le Renoir

Reconnu pour ses brunchs raffinés qui ont fait sa réputation, le Renoir met en boîte un menu dans lequel on retrouve, entre autres, des viennoiseries, des quiches aux poireaux et lardons, du saumon fumé, des salades et tartines toutes plus colorées les unes que les autres, tout cela en plats à partager. La boîte comprend également un plat principal ainsi qu'une belle sélection de sucreries pour le dessert. La boîte-brunch du chef Olivier Perret peut être commandée pour 2 personnes à 130$ ou pour quatre personnes à 260$. Cette offre est disponible pour le week-end de Pâques seulement, du 1er au 4 avril.

Commandez ici

6. Les brunchs de Mathieu

Peu importe la période de l’année, vous pouvez commander votre brunch et le manger dans le confort de votre lit grâce à l’entreprise Les brunchs de Mathieu. Différents menus brunch thématiques sont disponibles : le Québécois, le Végétarien, l’Américain, la Dent sucrée, et plus encore. Les prix varient entre 23,95$ et 42,95$. Vous pouvez aussi ajouter tout plein d’extra pour encore plus de bouffe et de fun! Vous pouvez passer votre commande directement sur le site de l’entreprise ou bien via Uber Eats.

Commandez ici

7. Encouragez les cabanes à sucre du Québec

Pas mal toutes les entreprises vivent des moments difficiles financièrement, mais les cabanes à sucre qui ont l’habitude d’accueillir des centaines de tripeux de tire d’érable en l’espace de quelques semaines, ne l’ont vraiment pas facile. C'est pourquoi des dizaines de cabanes de la province se sont unis pour lancer la plateforme Ma cabane à la maison. Chaque cabane à sucre participante a développé un menu de plats à réchauffer ou prêts-à-cuire mettant en valeur ses spécialités. Sur le site, il vous est possible de filtrer vos recherches par prix, par restrictions, ou par préférences alimentaires.Vous devez également choisir entre la livraison à domicile, la cueillette directement à la cabane à sucre, ou la cueillette à l’un des 194 points de cueillette Metro à travers la province.

Commandez ici

8. Les incontournables de Pâques au Fairmont le Château Frontenac

Les gens de Québec pourront se régaler lors du week-end de Pâques avec l'offre du Fairmont le Château Frontenac. Le réputé établissement propose un menu brunch très classique pour quatre personnes au coût de 65$ seulement. Toutefois, si vous désirez vous gâter encore plus, trois autres menus de Pâques sont offerts lors du même week-end (2, 3 et 4 avril). Ces menus sont composés des incontournables du Château Frontenac. Les descriptions des menus sont affichées sur le site des Amis du Château Frontenac.

Commandez ici



9. La Collection de Pâques de la boulangerie l'Amour du pain

L'Amour du pain à tout ce qu'il vous faut pour compléter votre brunch de Pâques. L'entreprise a une collection de pains, viennoiseries, pâtisseries qui accompagneront à merveille votre brunch oeuf-jambon à l'érable-fèves au lard du week-end pascal. Les pains et viennoiseries seront disponibles du 1er au 5 avril et les pâtisseries du 29 mars au 5 avril. On vous suggère de commander dès maintenant en sélectionnant une date de ramassage lors du week-end de Pâques!

Commandez ici

