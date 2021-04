6 fleuristes qui livrent à Montréal pour se faire plaisir

Partager







Crise sanitaire ou non, un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir à recevoir ou à s’offrir.

Bien que plusieurs fleuristes aient fermé leurs portes et leur boutique en ligne, quelques établissements ont décidé de continuer à livrer des petits bouquets de bonheur à travers le Grand Montréal.

En voici donc 6 que vous pouvez encourager actuellement :

Ce fleuriste de la rue Beaubien livre dans tous les quartiers de Montréal, ainsiq qu'àLaval et dans la grande région Métropolitaine moyennant quelques frais supplémentaires. Le choix des fleurs est limité en raison de l’approvisionnement plus difficile, mais il est possible de commander quelques choses de très beau pour égayer votre logement!

La boutique en ligne du Jardin de Mathilde offre une magnifique sélection de bouquets de fleurs de toutes sortes. C'est également un bel endroit où trouver des fleurs séchées si votre douce moitié a une petite passion pour ces dernières. La livraison est possible sur toute l’île de Montréal, la Rive-Sud ainsi que la Rive-Nord. Les frais de livraison sont calculés en fonction du quartier ou la ville.

Cette entreprise située sur l’avenue Mont-Royal offre la livraison de ses bouquets de fleurs fraiches 7 jours sur 7 et ce dans la grande région de Montréal. C'est aussi un bon commerce où trouver de jolies plantes pour verdir votre logement si vous avez envie de faire entrer le printemps chez vous!

La boutique de la rue Saint-Denis permet de passer une commande par téléphone ou en ligne. Tout ce que vous avez à faire est de déterminer un budget et une occasion. Ensuite, un expert réalisera un magnifique bouquet qui sera livré à la personne à qui vous voulez faire plaisir, ou encore à vous-même!

Le concept d’Oursin Fleurs est de privilégier la fleur locale, peu importe la saison, les bouquets sont uniques et changent toutes les semaines, selon l’arrivage des fermes locales partenaires. Toujours dans le but de limiter son empreinte écologique, l'entreprise livre en voiture électrique moyennant un frais de 10$ ou 15$ selon le code postal. Les secteurs desservis sont indiqués sur le site web.

L'entreprise Vertuose assemble de jolies créations florales qui égayeront votre table à manger. Une magnifique sélection se trouve sur le site web pour Pâques et la fête des Mères. L'entreprise livre uniquement dans le Grand-Montréal, la Rive-Nord et la Rive-Sud.

