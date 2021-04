Voici comment faire du tie-dye avec des retailles de compost à la maison

Partager







Si vous cherchiez un projet cool et écologique pour célébrer la journée de la Terre, vous devez essayer le tie-dye avec des retailles de fruits et légumes. En plus, tout le monde porte cette tendance en ce moment!

Au lieu d’utiliser des teintures artificielles, on utilise ce que l’on a à la maison, comme des bouts de choux rouges, des pelures d’oignon et des noyaux d’avocats pour créer des teintures maison qui font des résultats pastel parfaits pour le printemps!

En utilisant un vêtement blanc (en fibre naturelle, comme le coton, le lin, etc.) qu’on attache avec plein d’élastiques pour empêcher que la teinture aille partout, on peut obtenir de très beaux résultats et en plus, ça ne coûte (presque) rien!

Voici les différentes teintes que vous pouvez obtenir avec des retailles de votre compost

Curcuma (donne une teinte jaune aux vêtements)

1 cuillère à soupe de curcuma moulu

3 tasses d'eau

Porter l'eau avec le curcuma moulu à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter 5 minutes. Ajouter le chandail humidifié au préalable et laisser mijoter 10 à 20 minutes.

Pelures d’oignon jaune (donne une teinte beige aux vêtements)

1 1/2 tasse de peaux d'oignons jaunes tassées

5 tasses d'eau

Porter l'eau à ébullition avec les pelures d'oignon. Baisser le feu et laisser mijoter 20 minutes. Enlevez le chou tout en gardant le liquide et versez uniquement le liquide dans le pot. Ajouter le chandail humidifié au préalable et laisser mijoter 10 à 20 minutes.

Chou rouge + bicarbonate de soude (donne une teinte bleue aux vêtements)

1 1/2 tasse de chou rouge haché

5 tasses d'eau

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Porter l'eau à ébullition avec le chou haché. Baisser le feu et laisser mijoter 20 minutes. Enlevez le chou tout en gardant le liquide et versez uniquement le liquide dans le pot. Ajouter le chandail humidifié au préalable et laisser mijoter 10 à 20 minutes.

Betteraves (donne une teinte rose aux vêtements)

2 tasses de retailles de bettrave

5 tasses d'eau

2 cuillères à soupe de vinaigre (pour fixer la couleur)

Porter l'eau à ébullition avec les retailles betteraves. Baisser le feu et laisser mijoter 20 minutes. Enlevez les betteraves tout en gardant le liquide et versez uniquement le liquide dans le pot. Ajouter le chandail humidifié au préalable et laisser mijoter 10 à 20 minutes.

Bon DIY!

