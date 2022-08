Voici la signification de l’endroit où tu as des boutons dans ton visage

Partager







Si vous avez tendance à avoir plus de boutons sur le menton ou sur le front, cela veut dire quelque chose, et comprendre la cause de l’acné peut aider à la traiter!

Personne n’est à l’abris d’une soudaine poussée de boutons, mais si toutes nos imperfections ont tendance à se concentrer toujours dans la même région de notre visage, cela veut dire quelque chose!

On le sait, notre peau est souvent un reflet de notre hygiène de vie. Le stress, l’alimentation et le sommeil peuvent avoir un impact direct sur notre visage! Bien sûr, il est toujours idéal de consulter un dermatologue pour nos problèmes de peau.

Vous pouvez aussi opter pour un traitement local comme celui-ci:

Super Spot Remover de Origins, 25$ chez Sephora.

Voici la signification de l’endroit où vos boutons se retrouvent:

Le front (et les tempes)

Les boutons sur le haut du visage, même jusque dans la racine des cheveux, peut être en lien avec les produits capillaires que vous utilisez. S’ils sont trop lourds, ils peuvent boucher les pores.

Sinon, le front est relié au système digestif, alors essayez de manger moins de sucre raffiné et de boire plus d’eau!

Le nez

Le nez serait relié au coeur, alors les boutons a cet endroit pourraient diminuer en réduisant sa consommation de viande rouge ou de nourriture épicée!

De plus, puisque c’est l’endroit du visage où les pores sont le plus visibles, vérifiez que votre maquillage ne soit pas expiré, et que vos pinceaux ou éponges soient toujours propres!

Entre les sourcils

Premièrement, assurez-vous de nettoyer votre pince à sourcils si vous avez tendance à vous épiler à cet endroit.

Sinon, la cause pourrait être une allergie alimentaire! Notez si cela augmente lorsque vous consommez plus de produit laitier ou de «fast food» par exemple.

Les joues

N’oubliez pas de nettoyer vos pinceaux à blush et votre téléphone si vous avez tendance à avoir des petits boutons sur les joues! Dormez aussi avec les cheveux attachés pour éviter que le sébum qu’ils produisent se retrouve sur votre visage.

Les joues sont aussi reliées au système respiratoire, donc si vous fumez la cigarette, cela pourrait être la cause.

Le menton (et la mâchoire)

Les hormones sont la cause des boutons sur le menton! Vous avez probablement remarqué que cela empire lorsque vous êtes proche de vos menstruations. Ils peuvent aussi être causés par une pillule contraceptive qui ne vous convient pas, ou une grossesse.

Puisqu’on ne contrôle pas les hormones, pensez à boire de l’eau, bien dormir et manger beaucoup de légumes verts lorsque vous avez des poussées d’acné sur le menton.

Autour de la bouche

La peau est assez sensible autour de la bouche, alors les boutons situés à cet endroit pourraient être causés par une allergie à votre dentifrice.

Cela pourrait aussi être en lien avec des troubles digestifs, plus précisément la constipation! Alors augmentez votre consommation de fibres et d'aliments frais.

