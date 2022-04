Pluton entre en rétrograde et voici comment cela va vous affecter

Partager







Mercure n’est pas la seule planète qui nous affecte lorsqu'elle entre en rétrograde, Pluton aussi, et cela a des effets encore plus intenses!

Pluton a connu son moment de gloire il y a quelques années lorsqu’on lui a enlevé son statut de planète pour la recatégoriser en tant que planète naine. Cette petite planète, la dernière de notre système solaire, représente la transformation, mais aussi les émotions profondes et cachées.

Pluton entre en rétrograde dans le signe du Capricorne le 29 avril, ce qui va durer jusqu’au 8 octobre. OUF!

Voici donc la signification de cette rétrograde:

Combien de fois par année cela arrive?

On se souvient qu’une rétrograde se produit lorsqu’une planète (ou planète naine!) arrête son orbite, puis repart dans le sens contraire. Là où Mercure rétrograde 3 fois par année, Pluton ne le fait qu’une seule fois, mais cela dure plus longtemps, soit entre 5 et 6 mois.

Comment cela nous affecte?

Lors de cette rétrograde, l’univers nous pousse à nous pencher sur nos émotions profondes et à nous poser des questions. Si quelque chose ne vous plait pas dans votre vie, cette rétrograde va faire en sorte que vous serez tout simplement obligés d’y être confrontés et de prendre des décisions.

Qu’est-ce que le signe du Capricorne veut dire?

Le Capricorne représente la structure, l'autorité et le travail. Pluton pour sa part est associée à la transformation et le renouveau. On peut donc s'attendre à de gros changements dans le domaine du travail!

Fait intéressant, Pluton reste dans le même signe pendant environ 20 à 30 ans, ce qui veut dire que son effet porte sur toute une génération, et non seulement une personne. Elle est en Capricorne depuis 2008, et le restera jusqu’en 2023.

Quels signes seront affectés?

Tous les signes seront «affectés» par cela, mais pour plus de détails, tournez-vous vers votre carte du ciel. Plusieurs applications, dont Co-Star, peuvent le faire gratuitement.

Si vous avez du Capricorne dans votre carte, regardez dans quelle(s) maison(s) il se trouve pour savoir quels aspects de vos vies seront le plus touchés.

Qu’est-ce qu’il faut faire pour survivre?

Écoutez ce que votre instinct vous dit! Lorsque vous ressentez des émotions plus sombres, tentez de les comprendre, elles veulent vous dire quelque chose.

La rétrograde de Pluton est aussi une période où on a tendance à se sentir incompris. Si on passe par-dessus ce sentiment, c’est un bon moment pour confronter les gens qui nous on fait du mal ou, au contraire, s’excuser à ceux que nous avons blessés.

Ça va bien aller!

