«Outer Banks» saison 2: voici tout ce qu'on sait

Si, comme nous, vous avez adoré la série Outer Banks et vous attendez la suite avec impatience, cet article est pour vous!

La série Outer Banks a tous les éléments pour nous plaire: des mystères, des meurtres, une chasse au trésor, de la romance, une rivalité entre deux clans et, il faut l’avouer, des belles personnes!

Alors, que sait-on sur la suite de cette série à succès? Voici tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant:

Oh! Attention aux divulgâcheurs pour la saison 1 de Outer Banks!

Est-ce que la saison 2 de Outer Banks est confirmée?

C'est officiel! Netflix a confirmé que l'émission revenait pour une deuxième saison! Pour confirmer cette bonne nouvelle, les acteurs ont tous adressé un mot aux fans afin de leur signifier leur excitation de pouvoir vivre dans la peau de leur personnage d'Outer Banks pour une deuxième saison.

Est-ce que le tournage de Outer Banks saison 2 est terminé?

Outer Banks 2 est l'une des séries dont le tournage a du être repoussé à cause de la pandémie. Heureusement, depuis le 4 septembre 2020, la production a pu reprendre.

Pour l'occasion, le compte de Netflix a partagé une série de photos des acteurs portant le masque.

Trésor masqué : le tournage d’Outer Banks saison 2 a commencé ! pic.twitter.com/7EU6kUf9f0 — Netflix France (@NetflixFR) September 10, 2020

Puis, le 7 avril 2021, la production a annoncé que le tournage était terminé!

Quelle sera l’histoire de Outer Banks saison 2?

Donc, on se souvient qu’à la toute fin de la saison 1, John B se fait (faussement) accuser de meurtre, puis il tente de se sauver avec Sarah vers les Bahamas. C’est alors que leur bateau coule, mais on sait qu’ils ont survécu à cela!

On s’attend donc à ce que la deuxième saison nous montre John B qui tente de récupérer son or volé, peut-être aux Bahamas? En même temps, les Pogues, qui croient que John B est mort, pourraient vouloir le venger.

Quels acteurs seront de retour dans la saison 2 de Outer Banks?

Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kie), Jonathan Daviss (Pope) et Rudy Pankow (JJ) seront très probablement de retour puisqu’ils sont les personnages principaux.

Puisque au moins une partie de la saison 2 se déroule aux Bahamas, on s’attend aussi à voir de tout nouveaux personnages!

Y aura-t-il de nouveaux personnages dans la saison 2 de Outer Banks?

L'actrice Elizabeth Mitchell qu'on a vu voir dans des séries comme Lost et Once Upon A Time se joint à la distribution.

L'actrice a dévoilé la nouvelle sur Instagram en disant ceci: «Je suis très excitée de me joindre à cette série! Des acteurs magnifiques et talentueux, une équipe incroyable, un lieu de travail paradisiaque, et un personnage que j'ai très hâte de vous présenter.»

Capture d'écran Instagram

Le personnage en question est Limbrey, une femme charmante qui cache sous son apparence courtoise une personnalité toxique et manipulatrice. Intriguant!

Combien de saisons de Outer Banks y aura-t-il?

Jonas Pate, le scénariste, a dit voir Outer Banks comme une série en 4 parties. On peut donc espérer 4 saisons.

La saison 2 de Outer Banks sort quand?

Puisque le tournage s'est terminé en avril 2021, il faut compter au moins quelques mois avant que Netflix puisse commencer à diffuser les épisodes. Puisque cette émission se déroule l'été, on se croise les doigts pour que cela sorte d'ici la fin de la saison chaude.

A-t-on des images ou une bande-annonce?

Pas encore, mais cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles arriveront!

