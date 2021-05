Le mois de mai sera le plus intense pour ces 3 signes astrologiques

Partager







Le mois de mai risque d’être rocambolesque pour pas mal tous les signes, mais certains en particulier vont le vivre de façon encore plus intense.

Mai débute dans le signe calme et stable du Taureau, mais va transitionner vers le Gémeaux le 20 mai. Ensuite, le 26 mai aura lieu l'éclipse lunaire «de sang», ou «cuivrée», une lune souvent rouge dans le ciel qui représente un point tournant, souvent imprévisible, pour tous.

Pour ajouter à tout cela, Mercure entre en rétrograde le 29 mai, et nous savons tous ce que cela veut dire! Cette rétrograde va ajouter encore plus de confusion et de surprises qui viendront bouleverser notre quotidien.

• À lire aussi: 10 choses qui nous arrivent quand Mercure rétrograde

OUF! Ce sera un mois mouvementé qui va débuter sous le thème de l'incertitude, pour éventuellement causer des changements plus permanents. Pour certains signes, le tout risque d'être un peu plus inconfortable...

Voici donc les 3 signes qui auront un mois de mai très intense:

Cancer

Pour vous les Cancer, mai sera un moment d'introspection intense. À partir du 8 mai, les planètes Vénus et Mercure vont se retrouver dans votre 12e maison, celle de la spiritualité et des secrets. Ceci va vous encourager à faire face à des parties de vous que vous ignorez habituellement.

• À lire aussi: Quelle est la signification des «12 maisons» en astrologie?

Certaines émotions enfouies vont refaire surface, et cela va vous frapper comme une vague intense. Ne perdez pas espoir, après la tempête, vous allez vous retrouver avec une plus grande clarté sur ce que vous voulez réellement.

Vierge

Pour les Vierge, c'est dans le domaine de votre carrière que les vagues vont se faire sentir. L'éclipse du 26 mai se déroulera dans votre 10e maison, celle de la carrière, ce qui pourrait amener un changement soudain et imprévisible.

Vous pourriez avoir l'impression d'avoir de la difficulté à balancer votre vie professionnelle (école, travail), avec votre vie personnelle (famille, amis, amours), mais ce sera un apprentissage important.

Sagittaire

Durant le mois de mai, chers Sagittaire, vous risquez de ressentir beaucoup plus de pression qu'à l'habitude. Vous aurez l'impression que tout arrive ne même temps et que c'est trop sur vos épaules.

Tout ce qui vous arrive en ce moment pointe vers quelque chose de positif. Le chemin risque d'être houleux, mais ne perdez pas de vue qu'après ce moment difficile, éventuellement, tout va se placer, une bonne fois pour toutes.

Courage!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s