Fête des Mères: les restaurants où commander un repas pour gâter votre maman [2021]

Pandémie ou non, votre maman mérite une journée remplie de douces attentions de votre part à l’occasion de la fête des Mères.

Pour ce faire, commandez-lui donc un repas de son restaurant préféré ou encore faites-lui découvrir la bouffe d’un établissement qu’elle ne connait peut-être pas encore.

Pour une deuxième année consécutives, plusieurs excellents restaurants ont décidé d’offrir des boîtes ou un menu spécial pour vous aider à souligner la présence de cette femme extraordinaire dans votre vie.

Voici donc une belle liste de restaurants où commander un repas pour la fête des Mères :

1. Renoir

Le chic restaurant de l'hôtel Sofitel au cenre-ville de Montréal s'invite chez votre maman avec un menu brunch spécialement conçu pour la fête des Mères. Ce dernier comprend un assortiment de plats à partager comme un délicieux Bircher Muësli dans lequel ajouter un trait de sirop d'érable, ou encore des «cakes» de crabe du Québec. Ensuite, vous avez le choix entre 3 plats principaux ainsi qu'un choix de dessert. Les instructions pour la préparation de chacun ds mets est très bien indiqués sur chacun des emballages ce qui rend le tout extrêment simple.

Disponible du 6 au 9 mai

Livraison ou pour emporter

150$ pour deux personnes

300$ pour quatre personnes

Commandez ici

2. Le Roseline

Le Roseline propose un repas copieux à livrer à votre maman. Vous avez le choix entre un menu végane ou avec de la viande et fruits de mer. Dans les deux cas, c'est un repas 5 services qui attend votre maman et comme les quantités sont limités, il faut le réserver dès maintenant!

Ramassage des commandes les 8 et 9 mai entre 10h et 14h

Livraison possible dans un rayon de 5 km

Option «traditionnel» à partir de 85$

Option végane à partir de 70$

Commandez ici

3. Pastaga

Le Pastaga propose pour la fête des Mères un menu pour une personne qui comprend des rillettes de saumon, une guédille d'homard, un navarin d'agneau printanier et un cake choco et grué de cacao avec crémage au chocolat blanc. Votre maman se régalera d'une vrai délice signé Martin Juneau et son équipe!

Disponible du 7 au 9 mai

40$ pour une personne

34,75$ si vous commander avant le 1er mai

Commandez ici

4. La Cale

Ce pub zéro-déchet de la Plaza Saint-Hubert offre une boîte-repas de la fête des Mères comprend les 5 services pour 2 ou 4 personnes. Dans cette boîte se trouvent un potage, une entrée surprise, une salade méditerranéenne, un calzone végane puis un gâteau choco-banane. De bons et beaux produits locuax sont mis de l’avant dans les plats de La Cale.

Commandez avant le 2 mai

Ramassage ou livraison samedi le 8 mai entre 12h et 19h

Choix végétarien ou végane

À partir de 75$

Commandez ici

5. Restaurant Plein Sud

Le restaurant de cuisine française propose un brunch pour gâter maman. Salé ou sucré, il y en a pour tous les goûts et il est possible de compléter le tout avec une bouteille de mousseux et jus d’orange moyennant un petit extra.

Disponible le 9 mai pour emporter seulement

À commander avant le 6 mai

60$ pour deux personnes (40$ d'extra pour les mimosas)

Commandez par téléphone: (514) 510-6234

6. Les Enfants Terribles

La brasserie Les Enfants Terribles s'occupent de maman avec un menu brunch qui comprend une frittata aux têtes de violon et fromage Zachary Cloutier, un bavarois au fromage de chèvre, betteraves et estragon, des cretons de foie gras, un bagel Fairmont, biscotti à la lavande et du thé.

Disponible en livraison et cueillette le samedi 8 mai

40$ pour une personne

La commande en ligne ouvre la semaine du 26 avril

7. Locaal

Locaal n'est peut-être pas un restaurant ayant pignon sur rue, mais l'entreprise mérite amplement sa place dans cette liste avec sa fabuleuse offre de brunch de la fête des Mères à faire livrer à votre maman adoré. Du breuvage, au repas principal, au dessert, tout est fourni pour un délicieux brunch fait à partir de produits provenant de fermiers et producteurs d'ici.

Livraison de 6 et 7 mai

À commander avant le 5 mai

109,99$ pour 4 personnes

Commandez ici

