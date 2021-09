Voici quel est votre pire défaut selon votre signe astrologique

Partager







On ne peut pas faire passer toutes nos fautes sur notre signe astrologique... mais pour certains défauts, oui!

On le sait bien, certains traits de personnalité sont associés à certains signes astrologiques. Bien que cela soit plutôt des stéréotypes, il faut avouer que ceux-ci sont nés dans une vérité!

Petit truc, si vous trouvez que votre défaut ne vous ressemble pas, vérifiez votre signe ascendant!

Voici donc le pire défaut de chaque signe:

Bélier - Vous êtes impulsifs

Premier signe du Zodiaque, vous êtes en quelque chose le «bébé» parmi les 12 signes. Cela fait de vous des gens qui vont être impatients lorsqu’ils n’ont pas ce qu’ils veulent. Signe de feu, vous êtes dans l’action, alors vous agissez parfois (souvent) sans réfléchir!

Oui, vous êtes ambitieux et efficaces, mais il faut parfois prendre un instant pour réfléchir avant de poser un geste.

Taureau - Vous n’êtes pas flexibles

On connaît le côté têtu des Taureau, mais cela va plus loin que ça: vous avez de la difficulté à faire des compromis. Lorsque vous vous faites une idée dans votre tête, vous détestez que quelqu’un tente de la changer.

Dans le même ordre d’idée, vous tenez mordicus à votre routine et à votre endroit privé que ce soit votre appartement, votre maison ou votre chambre.

Gémeaux - Vous changez d’idée tout le temps

Le symbole du Gémeaux, les jumeaux, représente votre côté double-face. Ce n’est pas parce que vous êtes des gens qui ne sont pas dignes de confiance, mais plutôt parce que vous changez tout le temps d’idée!

Un matin, vous vous réveillez en pensant une chose et au couché, c’est le contraire. Cela fait de vous des gens durs à suivre pour vos proches!

Cancer - Vous vous attendez à ce qu’on vous rende ce que vous donnez

Chers Cancer, vous adorez donner temps, amour et énergie aux gens que vous aimez. C’est bien en soit, sauf lorsque vous vous fâchez contre eux lorsqu’ils ne vous rendent pas la pareille.

Vous le prenez personnel et comme un manque de respect, mais c’est tout simplement parce que tout le monde ne démontre pas leur amour comme vous le faites.

Lion - Vous avez constamment besoin de validation

On entend souvent que les Lion aiment l’attention, mais c’est plus profond que cela. Vous désirez non seulement que les gens vous remarque, mais qu'ils remarquent aussi vos talents et ne cessent de vous rappeler à quel point vous êtes incroyables!

Votre estime personnelle provient trop de l’approbation des autres, et cela peut vous causer beaucoup de peine.

Vierge - Vous êtes trop méticuleux

Être perfectionniste, c’est une belle qualité, sauf lorsque cela devient une obsession! Vous portez une attention si forte aux détails, que vous pouvez facilement ne voir que le négatif.

Les gens autour de vous à la longue sont épuisés de vous entendre vous auto-critiquer, mais aussi que vous ne remarquiez que ce qu’ils font de mal!

Balance - Vous êtes prétentieux

La ligne est fine entre avoir confiance en soi, et penser qu’on est meilleur que les autres. Les Balance, ce n’est pas nécessairement que vous vous considérez comme supérieur, mais vous trouvez toujours que votre opinion et vos goûts sont les seuls qui sont valides!

Les gens peuvent se sentir jugés par vous, même lorsque vous ne le faites pas.

Scorpion - Vous êtes trop intenses

Les Scorpion, calmez-vous! Chaque rencontre n’est pas une connexion incroyable et chaque nouvelle passion n’est pas une vocation pour la vie. Votre intensité vous rend vulnérable: puisque vous mettez tout sur un piédestal, vous êtes souvent déçus.

En relation comme au travail, vous prenez trop tout à coeur, mettez un peu d’eau dans votre vin.

Sagittaire - Vous êtes naïfs

Les Sagittaire sont des gens qui ont souvent de la chance dans la vie. À cause de cette facilité, vous oubliez parfois que certaines personnes sont mal intentionnées.

Vous vous ouvrez si vite aux gens, et vous leurs faites tellement confiance, que cela peut être facile de profiter de votre bonté de coeur.

Capricorne - Vous travaillez trop

Carapace et Capricorne, ça se ressemble! Votre éthique de travail est très rigoureuse, et c’est tout à votre honneur! Par contre, vous êtes si concentrés sur vos buts, que vous pouvez négliger vos relations, et même prendre soin de vous!

Puis, si vous voyez une relation comme un autre but à atteindre, vous perdez la magie. Tout est dans l’équilibre!

Verseau - Vous aimez trop votre indépendance

Être indépendant est d’une importance capitale dans la vie, mais pas à ce point là! Les Verseau, si votre travail vous empêche de faire une chose qui vous tentait, vous quittez.

Une relation vous demande un compromis, vous quittez. Parlant de relations, vos proches se sentent souvent remplaçables à cause de cela.

Poissons - Vous prenez tout personnel

On sait que ce n’est pas facile de vivre avec autant d’émotions chers Poissons, mais n’oubliez pas que la planète n’est pas contre vous! En tant que signe d’eau, vous ressentez tout plus intensément ce qui, parfois, fait que vous prenez tout personnel.

Une critique constructive ou un regard mal placé ne devraient pas automatiquement être pris comme une attaque.

