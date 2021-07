Voici comment éclaircir ses cheveux à la maison

Partager







Éclaircir ses cheveux soi-même n’est pas une tâche facile. Il est par contre possible de pâlir un peu sa chevelure soi-même, surtout si on est déjà pâle!

La coloriste Rachel Bodt a partagé ses meilleurs trucs avec le magazine Teen Vogue.

Elle note par contre qu’il faut savoir à quoi s’attendre avec ces trucs maison! Les cheveux blonds vont blondir, les cheveux châtain peuvent devenir blonds foncés, les cheveux roux pourrait virer au blond vénitien, mais si vous avez les cheveux brun foncé ou noir, attendez la réouverture des salons de coiffure!

Voici donc 6 façons d’éclaircir ses cheveux soi-même à la maison:

*À noter: si vous ressentez des picotements ou une sensation de brûlure en faisant l’un de ces trucs, rincez vos cheveux immédiatement.

1. Le jus de citron

Han Lahandoe sur Unsplash

Un truc vieux comme le monde, on sait que le jus de citron peut éclaircir les cheveux, mais cela peut aussi les abîmer! Pour contrer le côté asséchant, mélangez le jus de citron à votre revitalisant ou à de l’huile de coco avant de l’appliquer dans vos cheveux.

2. Le soleil et le sel

Jason Tuinstra sur Unsplash

Passer du temps au soleil va toujours estomper la couleur dans vos cheveux, surtout s’ils sont colorés de façon chimique! Avant d’aller dehors lorsqu’il fait beau, vaporisez dans vos cheveux un mélange d’eau et de sel, cela va ouvrir la cuticule du cheveux et va faciliter le travail du soleil.

3. Le vinaigre de cidre de pomme

Vous avez probablement déjà entendu qu’il faut rincer ses cheveux au vinaigre de cidre de pomme une fois de temps en temps. Cela nettoie en profondeur le cuir chevelu et se débarrasse de tout ce qui s’accumule sur nos cheveux avec le temps. C’est aussi une bonne façon d’éclaircir doucement sa couleur!

• À lire aussi: Cheveux : tout ce qu’il faut savoir sur les bienfaits du vinaigre de cidre de pommes

4. Le miel et la cannelle

Arwin Neil Baichoo sur Unsplash

En mélangeant ces 2 ingrédients qu’on a probablement déjà à la maison, il est possible de se créer un masque éclaircissant. Combinez 2 cuillères à soupe de miel avec 1 c. à s. de cannelle et une autre c. à s. d’huile d’olive pour un peu d’hydratation.

Laissez reposer votre mixture environ 30 minutes, durant ce temps, une réaction chimique se produit entre le miel et la cannelle. Dans le miel, on retrouve une minuscule quantité de peroxyde, ce qui est activé au contact de la cannelle! Laissez donc le masque agir dans vos cheveux environ une heure et votre tignasse sera de 1 à 2 tons plus claire.

5. La vitamine C

Cette technique fonctionne surtout pour aider à retirer une teinture qui est déjà dans vos cheveux. Mettez des capsules de vitamine C (environ 10) dans un sac ziploc, puis écrasez-les pour qu’elles se transforment en poudre.

Ajoutez à cette poudre un shampooing doux, puis mélangez le tout. Appliquez la mixture de shampooing et vitamine C dans vos cheveux et attendez une heure. Rincez, et votre coloration sera visiblement plus claire! Vous pouvez répéter le tout 2 à 3 fois pour vous débarrasser complètement de la teinture.

6. Les produits éclaircissants

via Well.ca

Éclaircissant pour cheveux Sun Bum, 18$ chez Well

Si vous préférez confier vos cheveux à un produit fait pour éclaircir la crinière, celui-ci est parfait! Sa formule est conçue pour amplifier les effets éclaircissants naturels du soleil. Elle est infusée d'ananas et de miel, un mélange spécial activé par les UV.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s