Saison du homard : 10 restaurants où déguster de bons plats

La saison du homard bat son plein actuellement, et vaut mieux en profiter.

Quelques bons restaurants de Montréal proposent d'incroyables assiettes où le homard est à l’honneur dans leur menu.

Voici donc 10 restaurants de Montréal où déguster un bon plat de homard et profiter de l'été (et de la vie!)

Cette institution de Montréal fait honneur au homard en offrant différentes déclinaisons dans son menu. Pour le brunch, cette brasserie d'inspiration française propose un homard sur toast briochée, mais aussi un demi-homard en coquille à faire saliver.

1230, boulevard de Maisonneuve Ouest

Ce Bar à homard du Vieux-Montréal est LA place où se payer la traite et déguster un délicieux homard cuit à la perfection. Retrouvez le homard dans le mac & cheese, la guédille, la poutine et bien plus.

94, rue Saint-Paul, Montréal

Pour un délicieux homard servi avec du beurre, vous ne serez pas déçus au Garde-Manger. Le fameux restaurant du chef Chuck Hughes sert d'incroyables plateaux de fruits de mer. On vous encourage à vous gâter et à en essayer un en entrée!

408, rue Saint-François-Xavier, Montréal

Afin de célébrer la saison du homard, le Bar Otto dans la Petite-Bourgonne fait de nombreux heureux avec ses plats de homards éphémères. Le mazemen au homard, un plat d'inspiration japonaise, vaut particulièrement le détour. Ceci-dit, on vous conseille d'appeler avant de vous présenter afin de connaître la disponibilité du plat.

143, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ce nouveau bar estival transporte immédiatement à Tulum au Mexique. Que ce soit pour un cocktail en fin d'après-midi ou pour une soirée entre amis, sachez qu'un menu varié est offert. Sur celui-ci, figure une délicieuse queue de homard Rockafeller (prix varié), une salade cobb-homard (36$) pour le souper et une omelette au homard (36$) et une poutine au kimchi avec homard (42$) pour le brunch.

729, rue de la Cathédrale, Montréal

Le Joe Beef a récemment annoncé le retour du homard sur son menu. Changeant, le menu réserve de nombreuses surprises. Chose certaine, vous retrouverez une cuisson parfaite digne de l'expertise du Joe Beef.

Le resto de Simon Mathys, l'ancien chef du Manitoba s'amuse en préparant des plats de homard décadents afin de célébrer la belle saison.

1876, rue Bélanger, Montréal

Dans le Mile-End, le Parasol Shack du homard invite les amateurs du crustacé à déguster une guédille au homard ou encore un homard bouilli pendant la saison estivale. La belle terrasse de ruelle de l'endroit est idéale pour décrocher et se donner l'impression d'être en Gaspésie ou dans le Maine.

Dans la ruelle du 5439, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Un incroyable tartare au homard figure sur le menu du Tri Express. L'endroit sert dans les meilleurs sushis de Montréal. Tout le monde y trouve son compte!

1650, avenue Laurier Est, Montréal

Ce restaurant de fruits de mer du Plateau s'amuse à célébrer la saison du homard avec des plats qui ne vous donneront qu'une seule envie: celle de revenir vous y attabler. Avec deux terrasses au soleil, il s'agit définitivement de LA place pour déguster un homard en bonne compagnie.





