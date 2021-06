10 mythes sur la crème solaire que vous devez connaître avant de l’appliquer

Partager







Avec le soleil qui s’est bien installé pour la saison estivale, il faut démystifier 10 mythes sur la crème solaire, histoire de s’exposer sous les rayons UV protégé.

Si vous croyez par exemple que la crème solaire n'est pas toujours nécessaire, cet article est pour vous!

Voici donc 10 mythes sur la crème solaire qu'il faut cesser de croire:

1. Je n’ai pas besoin de crème solaire, c’est nuageux de toute façon

Faux. Un ciel couvert n’est pas synonyme de protection. Durant toutes les saisons, pas moins de 80% des rayons ultraviolets parviennent à traverser les nuages.

2. Le nombre de FPS représente le temps de protection solaire en minutes

Faux sur toute la ligne. Tout d’abord, le facteur de protection solaire (FPS) est un indice permettant d’estimer le degré de protection qu’offre un écran solaire.

Le chiffre indiqué sur vos produits solaires désigne la proportion des rayons UVB bloqués par une crème solaire. Un FPS de 15 indique que le produit peut bloquer 93 % des UVB frappant la peau protégée; un FPS de 30 indique qu’il en bloquera 96,7 %.

Ainsi, on ne double pas le degré de protection solaire en optant pour un FPS deux fois plus élevé.

3. Toutes les crèmes solaires protègent complètement la peau contre les rayons UV

Faux. Il existe trois types de rayons ultraviolets: les UVA, UVB et UVC. Bien que les UVC soient filtrés par la couche d’ozone, les UVB et UVA en revanche sont les principaux responsables des coups de soleil.

Malheureusement, ce n’est pas tous les écrans solaires qui protègent contre ces rayons. Il faut vérifier que le sigle UVA sur votre bouteille est encerclé, sans quoi il n’est pas garanti que ceux-ci vous protègeront complètement.

4. Je peux mettre de la crème solaire une seule fois pour toute la journée

Faux. Lorsqu’on passe la journée à l’extérieur, il est recommandé de mettre la crème toutes les deux heures pour maintenir une protection efficace. Se mettre à l’abri du soleil n’est pas assez efficace pour se protéger, puisque les rayons peuvent quand même atteindre votre épiderme même si vous êtes à l’ombre.

5. Une crème solaire qui résiste à l’eau est efficace, peu importe mes activités aquatiques

Vrai. Il existe plusieurs crèmes solaires permettant de passer du temps dans l’eau. Il est important de faire la différence entre les termes « résistants à l’eau » et « hydrofuges ».

Un produit est résistant à l’eau s’il conserve son degré de protection solaire après avoir passé 40 minutes dans l’eau et il est hydrofuge s’il maintient son efficacité après 80 minutes dans l’eau. Il est important de choisir une crème solaire qui indique ces facteurs.

6. Un FPS contenu dans une crème de jour est assez efficace pour passer la journée protégé

Il est important de vérifier la liste des ingrédients ainsi que le nombre de FPS contenu dans une crème. La plupart du temps, les compagnies qui fabriquent les produits solaires auront des ingrédients protecteurs plus performants que les compagnies qui fabriquent des cosmétiques.

7. Mes vêtements à eux seuls peuvent me protéger du soleil

Pas tout à fait vrai. Bien que les chapeaux ou les vêtements constituent de bonnes protections contre les rayons du soleil, ils ne le feront pas complètement. Les vêtements pâles et minces, les maillots de bain ainsi que les parasols n’empêchent pas les rayons du soleil de pénétrer jusqu’à votre peau. L’effet protecteur des vêtements dépend de la couleur du tissu, son épaisseur et sa porosité et certains sont même conçus spécifiquement pour filtrer les rayons nocifs.

8. Je peux appliquer de la crème solaire seulement sur les régions où je suis habitué d’avoir des coups de soleil

Faux. Même si certains endroits sont plus susceptibles d’attraper un coup de soleil, toutes les régions sont atteintes par les rayons UV. Il ne faut donc négliger aucune partie, surtout pas les lèvres, et s’armer d’un baume possédant une protection solaire.

9. La crème solaire est efficace dès qu’elle est appliquée

Faux. Ce serait tellement parfait si la crème pénétrait en un rien de temps dans la peau! En revanche, ce n’est pas le cas. Il faut attendre une vingtaine de minutes afin que la crème pénètre et soit efficace.

10. Les ingrédients des crèmes solaires sont plus dangereux que les rayons UV

Bien qu’il s’agisse d’un aspect très controversé, les dermatologues assureraient que l’usage d’une protection solaire est sécuritaire et essentiel pour contrevenir aux effets dangereux des rayons UV. Beaucoup pensent toutefois qu’il y a des ingrédients à prescrire et d’autres à proscrire... On vous invite à faire vos recherches et voir quel type d’écran solaire, physique ou chimique, vous convient le mieux.

