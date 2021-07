5 recettes de délicieux «mocktails» populaires sur TikTok

Partager







Avec le beau temps qui est à nos portes, l’envie de se prélasser dehors avec un bon petit «drink» est grande!

Pour vous rafraîchir (et faire des belles photos Instagram), voici quelques recettes de cocktails sans alcool qui sont aussi beaux que bons.

• À lire aussi: 10 boissons Starbucks populaires sur TikTok à essayer

5 recettes de mocktails populaires sur TikTok:

1. Mojito à la framboise

L'été est synonyme de mojito! En ajoutant la framboise à ce breuvage déjà délicieux, on le rend encore plus estival.

La recette:

Des limes

Des framboises

De la menthe

Du sucre

De l'eau pétillante

De la limonade rose

On écrase dans un bol les fruits, la menthe et le sucre, puis on ajoute les liquides et beaucoup de glace.

2. Shirley temple avec une «twist»

Un classique simple comme bonjour, mais avec une petite nouveauté qui change tout!

La recette:

De la glace

Du jus d’orange

De l’eau pétillante

Un «splash» de sirop de grenadine

3. Limonade sucrée

La limonade est un must, mais on peut toujours l'améliorer.

La recette:

Du sucre

Un citron

Des framboises congelées

Du Sprite

On humidifie le rebord du verre avec du citron avant de le recouvrir de sucre. Dans le verre, on dépose les fruits qu'on recouvre ensuite de Sprite. On décore le verre avec une tranche de citron.

4. Le margarita sans alcool

Ce cocktail délicieux est un véritable classique pour ceux et celles qui préfèrent quelque chose de pas trop sucré.

La recette:

Jus de citron (ou sirop de citron)

Jus de lime

Sel

Jus d'orange

Sprite

On recouvre le rebord de notre verre avec du sel. On mélange ensuite les liquides, puis on ajoute de la glace et les garnitures au choix!

5. Le bellini à la pêche

Rafraichissant et adorable, on a un véritable coup de coeur (!) pour ce mocktail.

La recette:

Du jus de pèche

Du cidre de pommes

De la menthe

Créez des glaçons avec votre jus de pêche au préalable. Si vous avez un moule à glaçons en forme de coeurs ou de pêches, encore mieux! Remplissez le verre de glaçons, puis recouvrez de cidre de pommes et garnissez avec quelques feuilles de menthe. Miam!

Profitez du beau temps et de vos «mocktails»! Et si vous avez l'âge légal pour boire, rien ne vous empêche d'ajouter votre alcool favoris à ces recettes.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s