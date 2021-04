26 petits plaisirs qu’on a hâte de retrouver une fois la crise terminée

Partager







Ça fait maintenant plus d'un an que nos vies ont été chamboulées et mises sur pause en raison de la pandémie mondiale.

On a dû faire le deuil de plein de petites choses, certaines bien banales, mais qui nous apportaient un grand bien sans même le savoir parfois.

Parce qu’un jour cette crise sanitaire sera finalement derrière nous (coucou les vaccins!) et que l’ensemble des commerces vont être ouverts et les activités non restreintes, voici 28 petits plaisirs qu’on a vraiment hâte de retrouver!

1. Partager un pichet de bière avec des collègues après le travail

2. Danser avec ses meilleurs amis dans un bar jusqu’aux petites heures du matin

3. Aller voir un show de musique sans se soucier de la distance entre les gens

4. Frencher un inconnu dans un bar

5. Pouvoir porter du rouge à lèvres qui sera pas beurré par un masque

6. Chanter «I Will Always Love You» au karaoké bras dessus bras dessous avec ses «bests»

7. Flatter tous les chiens croisés dans la rue, sans exception

8. Louer un gros chalet avec sa gang d’amis pour un week-end arrosé dans les bois

9. Aller s’entrainer au gym sans craindre la sueur des gens autour

10. Faire des câlins à ses amis pour être certain qu’ils sachent qu’ils sont appréciés

11. Découvrir tout plein d’artistes et les voir performer «live» pendant un festival

12. Commander un blizzard au Dairy Queen du coin sans crier à travers son masque pour être certain que l’employé a bien compris que notre choix s’est arrêté sur la saveur pâte à biscuit!

13. Prendre l’avion pour visiter un pays où on a toujours rêvé de mettre les pieds

14. Aller manger un bon «lobster roll» dans le Maine

15. Recevoir ses amis à souper... à l’intérieur

16. Se baigner dans les piscines municipales aussi longtemps qu’on a envie

17. Aller bruncher en mode lendemain de veille dans notre resto préféré avec toute sa gang

18. Jaser de son week-end à la machine à café le lundi matin au travail

19. Piger dans les sacs de chips de ses amis lors du pique-nique hebdomadaire au parc

20. Se partager une cigarette à la sortie des bars quand tout le monde a un peu trop bu

21. Cuisiner avec sa grand-mère pour apprendre le livre de recettes familiales par cœur

22. Aller se chercher un bon vin à la SAQ sans avoir à faire la file pendant 1 heure

23. Aller cruiser dans les bars et payer un verre à un inconnu

24. Flâner dans les boutiques

25. Faire des «viewing party» de The Cercle dans son salon

26. Pouvoir utiliser les toilettes des commerces sans devoir supplier les employés pour pouvoir y aller

