Les 5 modèles de sandales au top des tendances pour l'été 2022

Le beau temps est synonyme de sandales et l’été 2022 nous réserve quelques surprises du côté des tendances de la saison!

C'est sur Instagram, auprès des influenceuses et stars de tous les domaines, qu'on peut voir les tendances qui vont dominer durant les prochains mois.

Voici donc les 5 tendances sandales de l'été 2022:

1. Les «gougounes plates ou à talon

On ne peut plus le nier : les «flip-flops» sont plus tendance que jamais! Ce look classique se marie avec tout dans nos garde-robes : robe d’été, jeans, mini-jupe, pantalons lousses, etc.

On le choisit dans un ton neutre ou encore on opte pour un «pop» de couleur qui ne passe pas inaperçu. À talon haut, ou pas!

Sandale flip-flop Carlene de Steve Madden - 80$

Courtoisie

Sandale flip-flop matelassée de American Eagle - 30$

Courtoisie

2. Les sandales lacées ou de style gladiateur

Des sandales avec des lacets fins qui entortillent la cheville qui viennent créer un look féminin et délicat comme tout. Elles sont souvent munies d’un tout petit talon polyvalent qui ne nous donne pas le vertige, mais sa version haute est également tendance.

Cette sandale est le parfait allié de nos tenues de soirée. Pour un look plus utilitaire, on opte pour le style gladiateur, dans la même veine, qui soutient notre cheville et nous assure un confort grâce à son talon plat.

Sandale lacée à talons Onardonia de Aldo - 110$

Courtoisie

Sandale style gladiateur Pythodina de Aldo - 90$

Courtoisie

3. Les talons compensés

Celles qui veulent ajouter un peu de hauteur, mais qui détestent porter des talons peuvent compter sur la semelle compensée cet été.

En plus d’être assez cute pour passer lors d'un BQQ ou d'une soirée, elles peuvent facilement être portées dans le cadre d’activités un peu plus sportives selon le modèle choisi.

Sandale plateforme Simple Hi-Scraper de Volcom - 55$

Courtoisie

Sandale pêcheur en cuir de Vagabond Shoemakers - 175$

Courtoisie

4. La double bride

Les adeptes du confort à tout prix peuvent opter pour un modèle de sandale avec double bride qui est ultra tendance en 2022.

On les porte avec une jolie robe d’été ou encore on opte pour sa version sans talon et on la glisse dans nos sacs de plage pour nos sorties à la piscine, à la mer ou au lac!

Sandale à enfiler à deux brides de Amazon Essentials - 34$

Courtoisie

Sandale à talons à deux brides Aloderel de Aldo - 98$

Courtoisie

5. 100% hydrofuges

En 2022, on joint l’utilité d’une sandale de piscine à notre quotidien en choisissant des modèles hydrofuges pratiques pour toutes nos activités d’été.

Elles sont non seulement confortables, mais donnent également un look sportif immédiat à celle qui les porte.

Sandale slide Water Vista de Reef - 65$

Courtoisie

Sandale Bloom de Hunter - 80$

Courtoisie

