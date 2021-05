Le eyeliner blanc est de retour et voici comment le porter

Partager







Le ligneur blanc est de retour! Oui, oui, cette tendance des 2000 qui apparaît une fois de temps en temps dans les listes de tendances de l’année, mais qu’on ne sait jamais vraiment comment porter.

Depuis quelques temps, toutes les célébrités et maquilleurs semblent capoter sur le eyeliner blanc. On le voit sur les tapis rouges, dans les vidéoclips, sur les couvertures de magazine, et la liste continue.

Cette tendance longtemps considérée comme dépassée fait un retour en force en 2021! Il en est de même pour plusieurs tendances mode et beauté des années 90 et 2000 comme la jupe paréo ou encore la manucure française.

Voici donc quelques idées pour porter le crayon blanc dans la vie de tous les jours.

On peut porter le ligneur blanc en oeil de chat avec des ombres à paupières neutre, comme Millie Bobby Brown.

On peut aussi doubler notre ligneur et ajouter le blanc au dessus de la classique ligne noire, comme Ariana Grande ou Sophie Turner.

Pour un look plus intense, on peut encadrer tout notre oeil avec un trait de blanc, comme Avani.

Pour donner l'illusion d'un oeil plus grand, on souligne le dessous de nos yeux avec le blanc, comme sur Willow Smith.

Fans de maquillage plus originaux, laisser aller votre créativité et vous inspirer de la série Euphoria en faisant, par exemple, un nuage en blanc!

On peut aussi s'amuser avec le eyeliner flottant qui peut prendre plusieurs formes.

Voici les meilleures crayons et traceurs liquides blancs qui vont rester en place toute la journée:

Le feutre Stay All Day de Stila, 29$ en pharmacie

Courtoisie

Le crayon gel Glide Liner de Sephora Collection, 19$ chez Sephora

Courtoisie

Le traceur liquide Epic Wear de Nyx, 14.50$ en ligne

Courtoise

