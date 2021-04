32 magnifiques maillots de bain des stars qui vont pour inspirer pour cet été

Partager







Les vedettes sont souvent à l'affût des toutes dernières tendances, alors pourquoi ne pas s’inspirer d’eux lors de notre prochaine baignade!

On adore quand nos personnalités favorites partagent leurs photos en maillot, surtout pour voler leurs idées de looks.

Voici donc les 32 plus beaux maillots de bain des stars pour s’inspirer un peu:

1. Kylie Jenner

Ce maillot vert fluo au motif style années 2000 fait ressortir le bronzage à merveille! De plus, Kylie porte la jupe agencée à son bikini, une grande tendance à l’été 2021.

2. Bella Hadid

Au risque de se répéter, les années 2000 ont la cote cet été, et rien ne dit plus Y2K qu'un bikini en jeans!

3. Tana Mongeau

Le motif bandana est populaire sur les ongles cette année, mais aussi sur nos maillots de bain.

4. Kendall Jenner

Les coloris bruns et beiges sont une autre tendance de la saison que la mannequin porte à merveille.

5. Cindy Cournoyer

Cindy est rayonnante dans son maillot orange lors d’une séance de surf.

6. Lizzo

Wow! On adore le fait que Lizzo coordonne non seulement son bikini à son masque de protection, mais aussi à ses gants!

7. Lucie Rhéaume

Le doré du maillot de Lucie fait ressortir son bronzage à merveille. De plus, la mini-culotte est très tendance cette année.

8. Madelaine Petsch

Ce maillot est tellement magnifique qu’à première vue, on dirait une robe de tapis rouge!

9. Addison Rae

L’imprimé léopard sur un maillot de bain, c’est oui! Et on adore la petite jupe agencée que Addison porte.

10. Selena Gomez

La BFF de Selena Gomez a sa propre compagnie de maillots, La'Mariette, et Selena porte ce modèle au motif coloré à merveille.

11. Tana Mongeau

Parlant de La'Mariette, formellement appelée Krahs, Tana a elle aussi déjà porté la marque dans ce modèle audacieux de «cowgirl».

12. Elisabeth Rioux

N’importe quel maillot porté par la «queen» des maillots est magnifique, mais on a un faible pour ce modèle vert forêt! Elisabeth rock clairement la tendance du bikini triangle.

13. Vanessa Duchel

La chanteuse rayonne dans un maillot Nana, la marque de Marina Bastarache. Rien de plus beau que deux personnalités qu'on adore qui s'encouragent mutuellement!

14. Marina Bastarache

Parlant de Marina, tous les maillots lui vont comme un gant!

15. Lili Reinhart

Lili ne publie que très rarement des photos en maillot, mais quand elle le fait, elles ne sont pas retouchées!

16. Charli D’Amelio

La méga star de TikTok peut porter toutes les couleurs de maillot du monde, mais on a un faible pour ce motif floral très tendance!

17. Dixie D’Amelio

Ce bikini noir et blanc porté par Dixie est un classique indémodable.

18. Hailey Bieber

On a pas tous la chance d’avoir un sauna à la maison comme Hailey, mais on pourrait bien avoir son bikini!

19. Addison Rae

La TikTokeuse porte toujours les plus beaux maillots de bain, dont ce magnifique modèle en tie-dye.

20. Avani Gregg

Ce une-pièce argenté peut autant être porté en «body-suit» qu’à la plage, et c’est parfait.

21. Gabrielle Marion

Le bleu royal est définitivement la couleur idéale pour la belle brunette.

22. Joey King

L'actrice de The Kissing Booth avait partagé cette magnifique photo à la plage lors de son 21e anniversaire, et elle rayonne de bonheur!

23. Miley Cyrus

Ce maillot Versace n’est pas à la portée de tous, mais on doit avoir qu'il est approprié avec le magnifique décor!

24. Sofia Richie

La jeune femme est pratiquement tout le temps en maillot selon son compte Instagram, mais ce maillot zébré se démarque.

25. Demi Lovato

Demi a partagé ce touchant carousel de photos mettant en vedette ses vergtures, maquillées de paillettes dorées.

26. Cassandra Bouchard

La jeune femme prouve qu'un une-pièce noir sera toujours un grand classique.

27. Vanessa Morgan

On adore le look néon de la star de Riverdale qui a même osé le look agencé avec un couvre-maillot dans la même teinte.

28. Millie Bobby Brown

Millie a eu une idée de génie, «matcher» son maillot à celui de sa BFF!

29. Rosalie Lessard

Quelqu'un a dit Baywatch? Rosalie prouve que la coupe échancrée est aussi belle sur un bikini, qu'un une-pièce.

30. Vanessa Hudgens

Parlant de maillot une-pièce, que dire de ce modèle noir porté par Vanessa Hudgens?

31. Alanis Désilets

Pas besoin que cela soit l'été pour que la future maman «rock» un bikini!

32. Gloria-Bella

Ce modèle Hoaka va comme un gant à l’infuenceuse et, bonus, il est coordonné avec le coucher de soleil!

