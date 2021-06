Quoi faire en juin: 21 activités à inscrire au calendrier

Partager







Le printemps confiné est maintenant derrière nous et c’est l’heure de commencer à planifier des activités pour profiter pleinement du mois de juin.

En gardant en tête qu’il faut continuer de suivre les règles de distanciation sociale, il existe une foule d’activités sécuritaires que vous avez le droit de faire!

Voici donc 21 choses à faire en juin:

Ça y est, les restaurants ont pu finalement ouvrir leur terrasse pour accueillir de la clientèle après plusieurs mois de fermeture. Profitez-en et réservez dans vos établissements préférés. Les bars ainsi que les salles à manger des restos suivront très bientôt également!

• À lire aussi: Réouverture des restaurants & bars : les dates importantes à inscrire au calendrier

• À lire aussi: Ouverture terrasses: 51 restos que vous devez essayer cet été à Montréal

2. Faire un pique-nique au parc

Pique-niquer est certainement le meilleur moyen de voir ses proches tout en gardant ses distances. Faites-vous un bon lunch et donnez rendez-vous à vos amis dans votre parc préféré!

• À lire aussi: 5 beaux endroits où pique-niquer et faire changement des grands parcs habituels

Les yogis amateurs ou avancés sont invités à se réunir (à deux mètres de distance) afin de suivre une séance de yoga en plein.

4. Découvrir le décor irréel du parc Frédéric Bach

Prendre une marche dans le magnifique parc Frédéric Back vous donnera l’impression d’être sur une autre planète!

Pour les célibataires, il existe des façons de se «dater» sans être rebelle.

Les terrains de camping disponibles se font de plus en plus rares mais il en reste quelques-uns à travers le Québec à louer pour un week-end. Évidemment, la distanciation sociale est toujours très importante et de nombreux règlements sont mis en place pour que tout le monde soit en sécurité. Informez-vous avant de réserver votre week-end!

• À lire aussi: 5 beaux campings du Québec où les chiens sont acceptés

7. Faire de la planche à pagaie

Pour profiter pleinement du beau temps, aller donc faire de la planche à pagaie! C’est une façon vraiment l’fun de découvrir de jolis coins du Québec!

• À lire aussi: 7 beaux endroits où faire du «SUP» dans les environs de Montréal

Les ciné-parcs ont pu rouvrir leur site à la lever du couvre-feu le 28 mai dernier. C’est la «date» parfaite à faire en amoureux!

• À lire aussi: 9 raisons pour lesquelles on adore les ciné-parcs

Faire une balade en vélo est toujours une bonne idée! Le décor féérique du canal Lachine vous fera certainement apprécier cette petite sortie en plein air!

De plus, le camion de crèmes glacées et le foodtruck Café Malté du Riverside sont situés tout près de la piste cyclable, c’est l’endroit parfait où prendre une pause bien méritée.

L'entreprise Bleu Lavande ouvre finalement sa nouvelle lavanderaie à Magog le 7 juin. C'est l'endroit tout indiqué pour les Montréalais qui veulent faire un mini road trip d'un jour cet été!

Pas besoin d’aller bien loin pour faire de la randonnée.

Les fameux pédalos en forme de cygne blanc sont de retour sur le canal de Lachine pour l'été 2021. C'est l'entreprise Aventures H20 qui propose de vous balader sur l’eau à bord d’un de ces cygnes géants. On dit ça comme ça, mais ça fait une belle activité de couple à faire pour profiter du soleil!

Envie d’un road trip? Pourquoi ne pas vous rendre jusqu’aux chutes Montmorency? Le décor y est tout simplement magnifique.

L'exposition Picasso. Figures qui commence le 12 juin prochain révèlera l’œuvre peinte et dessinée – jamais présentée à Québec – de l’un des artistes les plus importants et prolifiques du 20e siècle.

S’offrir un cornet est un incontournable de l’été. Les cornets de Mlle Catherine sont bons, mais aussi particulièrement mignons.

La plage de l'Est a officiellement été inauguré et l'endroit en tout simplement sublime. C’est le «spot» idéal pour s’installer pour un après-midi au bord de l’eau ou encore pour regarder le soleil se coucher.

La Cabane d’à côté propose des paniers de pique-nique remplis de produits du terroir que vous pourrez déguster avec une bonne bouteille de vin confortablement installé dans les vergers de l’endroit. Une activité féérique et ultra romantique!

La #vanlife vous a toujours interpelé, mais vous n’aviez pas encore eu la chance de «tester» ce mode de vie? Alors, pourquoi ne pas vous louer une van le temps d’un week-end? Vous pourrez voir si cela vous convient!

• À lire aussi: Découvrez les «Airbnb» pour trouver des VR et des vans aménagées à louer

• À lire aussi: 10 «camper van» trouvés sur Kijiji pour partir à l’aventure cet été

Les maisons colorées de la rue Drolet valent certainement le détour. Si vous cherchez un nouvel endroit où aller faire votre marche quotidienne, pensez à aller faire un tour sur cette jolie rue du Plateau.

En été, plusieurs artères commerciales deviennent piétonnes ce qui rend les quartiers plus festifs. Profitez-en et visitez les rues piétonnes, entrez dans les différents commerces, installez-vous sur les terrasses pour un repas ou un café, etc.

Comme beaucoup de gens risquent de passer la majorité de leur temps sur leur balcon cet été, il est primordial que ce dernier soit accueillant.

