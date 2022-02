7 restaurants «black owned» de Montréal où la bouffe est trop bonne

Partager







Comme février est le Mois de l’histoire des Noirs, il va de soi que la liste des restaurants «black owned» de Montréal, qui a vu le jour à la suite des tristes évènements de l’été 2020 qui ont rappelés à tous l’importance du mouvement Black Lives Matter, est toujours d’actualité.

Il est également important de rappeler que la contribution des communautés noires au développement économique, social et culturel du Québec devrait être soulignée toute l’année et non seulement pendant 28 jours chaque année.

On vous invite donc à commander de l’excellente bouffe d’un de ces restos et à conserver cette liste dans vos favoris pour encourager autant que possible, et ce, 12 mois par année, ces restaurateurs qui travaillent extrêmement fort!

Pour vous aider à faire un choix, voici nos 7 restos coups de cœur de cette liste de restaurants «black owned»:

Si vous aimez la cuisine jamaïcaine, Boom J’s est un incontournable en la matière. C’est là que vous mangerez le meilleur poulet jerk de Montréal. Un point c’est tout.

2026, rue Wellington, Montréal

Cet établissement situé dans le Village est un incontournable pour ceux et celles qui veulent découvrir les saveurs et les parfums de la cuisine des Caraïbes. Le décor de Palme est aussi réussi que sa bonne bouffe!

1487, rue Saint-Catherine Est, Montréal

Lloydie’s est LA place à Montréal où manger de bons «patties», le fameux pâté jamaïcain. Ce très cool resto qui sert de la bouffe caribéenne depuis 1987 possède deux établissements à Montréal: sur Saint-Viateur Ouest et dans le Sud-Ouest.

66, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

2145, rue Crescent, Montréal

Située dans le Vieux-Montréal, cette cave à manger propose des petits plats parfaits pour le partage. Les légumes sont très présents sur le menu, et la carte des vins, quant à elle, se veut plutôt abordable, sachant que vous êtes dans un établissement du Vieux-Montréal.

22, rue Saint-Paul Est, Montréal

Griot, pikliz, pâté haïtien, bananes pesées, et plus encore... Voilà ce que vous offre le menu du restaurant Piklìz. Les amateurs de bouffe caribéenne seront servis à cette adresse de Saint-Henri.

4206, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal

Ce restaurant du Ouest-de-l'Île propose une cuisine inspirée des saveurs typiques de La Nouvelle-Orléans. La jambalaya et les crevettes à la créole du chef Richard Taitt valent sans aucun doute le détour dans l’ouest de l’île si vous n’y allez pas souvent! Le Bistro Nolah est aussi un excellent endroit où bruncher!

3669, boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux

Ce restaurant situé sur Le Plateau vous fait découvrir la gastronomie africaine avec des recettes traditionnelles revisitées. Un restaurant à découvrir si ce n’est pas déjà fait!

851, rue Rachel Est, Montréal

Il y a une tonne d’autres «restaurants «black owned» à Montréal. Vous trouverez une liste juste ici .

