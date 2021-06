La pleine lune «des fraises» de ce soir sera bien spéciale et voici pourquoi

Partager







Dans la soirée du 24 juin, on pourra voir dans le ciel une pleine lune dans le signe du Capricorne, et elle sera la dernière «super lune» de 2021.

On pourra l’observer à partir de 14h30h jeudi le 24 juin et la lune sera plus grosse qu'à l'habitude. Ce phénomène astronomique possède aussi une signification astrologique et promet de grands changements et de réalisations personnelles.

Voici ce que la pleine lune du 24 juin veut dire:

Signification de la pleine lune «des fraises»

Historiquement, les Premières Nations suivaient le calendrier lunaire, et non solaire comme nous faisons aujourd’hui.

La pleine lune «des fraises», qui s'appelle aussi parfois la pleine lune rose ou chaude, indiquait le début de la saison des fraises sauvages. Une fois tous les 20 ans, elle tombe le jour du début de l’été, soit le 20 ou 21 juin.

Signification d’une pleine lune en Capricorne

Régi par la planète autoritaire Saturne, le Capricorne représente le travail, la persévérance, le succès et la productivité.

Puisque cette pleine lune se déroule durant la saison du Cancer, un signe émotif, on risque de se sentir en conflit entre notre tête et notre coeur.

Alors qu'on est plus sensible qu'à l'habitude, le Capricorne va vouloir nous ramener sur le chemin de nos buts professionnels.

Signification de la «super lune»

Une pleine lune indique toujours la fin d'un cycle qui a débuté lorsque la nouvelle lune se trouvait dans le même signe, environ 6 mois plus tôt.

Puisque celle-ci est une «super lune», donc plus grosse dans le ciel, ses effets seront décuplés.

Se déroulant dans le signe du Capricorne, elle va mettre la lumière sur nos luttes intérieurs par rapport à notre productivité, nos buts et notre définition du succès. Certains signes risquent d'avoir un moment de réalisation, alors que d'autres vont sentir qu'ils sont sur le bon chemin.

Bonne pleine lune!

