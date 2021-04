18 célébrités qui ont fait leur «coming out» de façon touchant

Partager







Lorsque les célébrités ont le courage d'être elles-mêmes à 100% publiquement, c'est tellement inspirant!

On adore toujours quand les stars sont authentiques avec leurs fans et parlent ouvertement de leur identité de genre ou leur sexualité.

Voici donc 18 célébrités qui nous ont touché avec leur coming out:

1. Demi Lovato

AFP

La chanteuse considère sa sexualité comme fluide. Dans son documentaire Dancing With The Devil, elle a avoué que sa séparation hautement médiatisée à Max Ehrich lui a fait réalisée qu'elle était «trop queer pour épouser un homme».

La jeune femme expérimente avec sa sexualité et son identité pour la première fois de sa vie après avoir été contrôlée par son ancienne équipe de gérance par le passé.

2. Jojo Siwa

La chanteuse a fait son coming out en janvier 2021, ne voulant pas à ce moment là mettre une étiquette sur son orientation sexuelle.

Depuis, Jojo a présenté à ses abonnés sa copine, Kylie, et a dévoilé être pansexuelle.

3. Lili Reinhart

AFP

L’actrice de Riverdale a annoncé qu’elle était bisexuelle pour démontrer son support envers non seulement la communauté LGBT, mais aussi le mouvement Black Lives Matter.

4. Nikkie Tutorials

L’histoire de coming out de Nikkie ne s’est pas déroulée comme elle l’aurait voulu. Elle a été forcée d’avouer au grand jour qu’elle était une femme trans après que quelqu’un l’ait menacée de dévoiler son «secret».

5. Justice Smith

L’acteur de All the Bright Places et Détective Pikachu a fait son coming out lui aussi en support au mouvement Black Lives Matter. Il a écrit sur Instagram «En tant qu’homme noir queer, j’étais déçu de voir des gens dire avidement «Black Lives Matter», mais se taire lorsque trans ou queer était ajouté. Je veux réitérer ceci: si votre révolution n’inclut pas les voix noires et queer, elle est anti-noir.» Par le fait même, il a présenté son petit copain, l’acteur Nicholas Ashe.

Justice Smith just came out as a queer man with his boyfriend and I couldn't be more proud of him. I love him and I wish him and his boyfriend all the love, happiness and positivity in this world. Love wins 🏳️‍🌈❤️ pic.twitter.com/6dGEDemdDF — femme fierce (@artsdior) June 6, 2020

6. Tana Mongeau

La star du web a fait un touchant coming out sur Instagram, dévoilant qu'elle était pansexuelle. Tana avait ceci à dire: «Je ne croyais jamais être assez brave pour partager publiquement ma sexualité de cette façon. J'ai encore de la difficulté avec le tout. Je déteste les étiquettes, je déteste lorsque les gens me disent que je suis hétéro ou discréditent mes relations avec des femmes. Mais je suis fière d'être non seulement membre, mais aussi alliée de la communauté LGBTQIA+ et fière de dire que je vais vivre ma vie en aimant les gens pour leur âme et non leur genre.»

Tana a publiquement été dans une relation ouverte avec Bella Thorne, et la rumeur court depuis un moment déjà qu'elle soit en couple avec Noah Cyrus, la petite soeur de Miley. C'est d'ailleurs une photo d'elle et Noah que Tana a choisi d'utiliser pour faire son coming out.

La jeune femme continue son message en disant: «Certains appellent cela la pansexualité, d'autres me catégorisent comme bi, personnellement, je n'ai pas besoin de mettre une étiquette puisque l'amour et la sexualité n'ont pas de genre pour moi et je suis chanceuse d'avoir cette plateforme pour en parler ouvertement.» Wow!

7. Madison Bailey

L'actrice qu'on a connue dans la série Outer Banks a révélé être pansexuelle sur TikTok en mai 2020! Elle a déjà avoué en entrevue se considérer chanceuse puisque sa famille, ses amis et l'industrie dans laquelle elle évolue l'acceptent comme elle est. «Cela fait du bien d'être ouverte et honnête!» a-t-elle déclaré.

Elle s'affiche ouvertement sur son compte Instagram en compagnie de sa copine Mariah Linney, une joueuse de basketball professionnelle.

8. Connor Jessup

L’acteur de Locke and Key a fait un adorable coming out sur Instagram, expliquant qu’il était enfin prêt à assumer sa sexualité. Il est en couple avec Miles Heizer de 13 Reasons Why et ils sont #couplegoals.

9. Kristen Stewart

AFP

Après avoir été en couple publiquement autant avec des hommes que des femmes, Kristen a fait son coming out officiel lorsqu’elle animait Saturday Night Live en 2017. Elle a simplement dit «je suis genre... tellement gay». Aujourd'hui, elle file le parfait bonheur avec la scénariste Dylan Meyer.

10. Sam Smith

AFP

L’artiste est ouvertement queer depuis le début de sa carrière et a d’ailleurs été en couple avec Brandon Flynn de 13 Reasons Why pendant quelques mois. En 2019, Sam a fait son coming out en tant que personne non-binaire.

11. Bella Thorne

Bella, qui est présentement en couple avec un homme, a aussi déjà été en couple avec Tana Mongeau. En 2016, lorsque quelqu’un lui a demandé sur Twitter si elle était bisexuelle, elle a simplement répondu «oui».

Depuis, elle a avoué avoir réalisé être plutôt pansexuelle et tomber en amour avec n’importe qui, peu importe leur identité de genre.

12. Miley Cyrus

AFP

Miley s’identifie comme étant queer, et elle en a parlé en détail lors d’une entrevue avec le Vanity Fair. À ce moment-là, elle était dans une relation hétéro avec Liam Hemsworth, mais elle a expliqué que cela ne changeait rien à son identité queer.

13. Lil Nas X

AFP

Le chanteur a fait son coming out sur Twitter en 2019 de façon assez subtile.

deadass thought i made it obvious pic.twitter.com/HFCbVqBkLM — nope (@LilNasX) June 30, 2019

Plus tard, en entrevue avec Kevin Hart, il a avoué avoir eu de la difficulté à accepter son identité étant plus jeune.

14. Sophie Turner

AFP

Sans mettre une étiquette sur sa sexualité, Sophie a déjà dit en entrevue qu’elle avait connu assez de gars et filles pour savoir que Joe Jonas était la bonne personne pour elle. Quand on lui a demandé de préciser ce qu’elle voulait dire par «assez de filles», elle a dit «J’aime la personne pour son âme, pas son genre.»

15. Halsey

Judy Eddy/WENN.com

La chanteuse a souvent parlé de sa bisexualité, et de comment cette sexualité est souvent considérée comme une phase ou mal représentée dans les médias.

16. Amandla Stenberg

AFP

L’actrice de The Hate U Give et Hunger Games a fait son coming out en tant que lesbienne en 2018. Avant cela, Amandla avait fait son coming out en tant que bi, mais elle a expliqué avoir réalisé avec le temps qu’elle était romantiquement intéressée seulement par les femmes.

17. Shay Mitchell

AFP

Puisque son personnage de Emily dans Pretty Little Liars tombe en amour avec une femme, Shay s’est souvent fait demander en entrevue si elle-même était lesbienne. Elle a finalement répondu ceci: «Emily ne met pas d’étiquette sur sa sexualité, et moi non plus. Je tombe en amour avec l’âme de quelqu’un. L’amour, c’est l’amour, et c’est quelque chose que je vais continuer de répéter.»

18. Cara Delevingne

AFP

La mannequin, qui a été en couple avec Ashley Benson, a récemment avoué qu’elle était pansexuelle. Elle a expliqué que les pronoms n’avaient rien à voir avec la personne dont elle tombait amoureuse.

