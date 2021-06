Signe d’air, de feu, d’eau, de terre : voici ce que votre élément en astrologie veut dire

Partager







Vous connaissez votre signe astrologique par coeur, mais savez vous quel élément de la nature le définit?

Les douze signes du zodiaque sont classés en quatre éléments : l’eau, le feu, la terre et l’air. Comme votre signe astro, votre élément peut avoir certaines influences sur votre personnalité, vos besoins et vos envies.

Pour savoir quel élément vous représente le plus, il faut regarder votre carte du ciel complète et voir quel élément se retrouve en majorité. Vous pouvez le calculer par ici.

Signe d’eau : Cancer, Scorpion, Poissons

Compatible avec : Eau et Terre

Les signes d’eau en bref : La sensibilité, l’intuition et l’émotivité sont trois caractéristiques qui gouvernent les signes d’eau. Ces derniers sont souvent difficiles à lire, impénétrables comme l’océan et d’autres sont clairs et nets, comme un ruisseau d’eau fraîche.

C’est un signe qui est souvent en proie à des changements de caractère subit et qui fera vivre à son entourage des sensations fortes. L’eau a toujours besoin d’un contenant : c’est pourquoi la sécurité est très importante pour les natifs d’eau.

Signe d’air : Gémeaux, Balance, Verseau

Compatible avec : Air et Feu

Les signes d’air en bref : Les signes d’air sont de grands penseurs, faiseurs et vecteurs de changements. Ils sont souvent comme le vent, difficile à suivre, mais apportent à n’importe qui une touche de fraîcheur dans leur vie.

Ce sont des gens souvent légers, amusants, mais volatiles : on ne sait jamais trop quand ils viendront ou partiront. Les signes d’air sont d'incroyables communicateurs et utilisent leur parole pour parvenir à leur fin.

Signe de feu : Bélier, Lion, Sagittaire

Compatible avec : Feu et Air

Les signes de feu en bref : Le feu est un élément intense, dangereux, qui peut se refléter de façon positive ou négative chez le natif du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. L’élément de feu peut venir nous réchauffer quand on a froid, mais aussi nous exploser au visage si on ne sait pas comment s’y prendre avec eux.

Ces signes sont passionnés, intenses, créatifs. Il faut savoir toutefois l’alimenter, ou encore l’aider à se contrôler, car le feu peut être destructeur!

Signe de terre : Taureau, Vierge, Capricorne

Compatible avec : Terre et Eau

Les signes de feu en bref : Les signes de terre sont souvent la fondation, le roc dans nos vies. On peut toujours compter sur ce signe qui se caractérise par une loyauté sans borne, mais également une attitude bornée qui peut parfois devenir lassante.

Ces signes ont tendance à être plus traditionnels dans leur façon de penser. Ce sont des gens en qui on peut avoir confiance et qui font souvent les meilleurs partenaires d’affaires. Attention toutefois à leur rigidité qui peut parfois les rendre friables et cassants.

