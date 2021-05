Les meilleurs traitements locaux anti-bouton efficaces et pas chers

Partager







On a beau avoir la meilleure routine beauté pour traiter son acné, quand un bouton apparaît soudainement, on veut quelque chose d’efficace.

Les traitements locaux anti-bouton sont nos meilleurs amis quand vient le temps de réduire l’apparence (et la douleur!) d’une imperfection qui nous dérange.

Pour traiter l’acné à long terme, rien n’est mieux qu’une routine efficace avec des produits doux. On parle ici de traitement express et local pour un gros bouton qui risque de gâcher une photo de finissants ou une première date!

Il faut absolument éviter de péter notre bouton, ce qui pourrait le rendre plus gros et l’infecter. On opte plutôt pour un traitement qui, le temps d’une nuit, va vraiment faire une différence.

Voici donc les 12 meilleurs traitements anti-bouton à moins de 30$

1. Soin ciblé Normaderm Hyaluspot de Vichy, 21$ en ligne

Ce traitement aide autant à réduire l’apparence du bouton qu’à calmer les rougeurs. Sa formule à l'acide salicylique forme un "effet pansement" qui protège le bouton pour lui laisser le temps de guérir.

2. Pâte SOS Hyséac d’Uriage, 10,50$ en pharmacie

Cette pâte agit dès la première nuit où elle est utilisée en accélérant le processus de guérison du bouton pour le faire disparaître plus rapidement.

3. Traitement local à action rapide de Murad, 30$ chez Sephora

Avec 2% d’acide salicylique, ce produit est pratiquement un médicament alors il faut en appliquer une toute petite quantité. On peut voir des résultats en moins de 4 heures!

4. Stick correcteur teinté au Keracnyl de Ducray, 21$ en pharmacie

Ce soin 2-en-1 assèche et réduit l’apparence des imperfections tout en les camouflant. Son effet masquant est immédiat et très naturel.

5. Lotion ciblée Blue Herbal de Kiehl’s, 24$ en ligne

Ce gel doux pénètre rapidement dans les pores pour éliminer la majorité des imperfections causées par l’acné, et aussi pour prévenir l’apparition de nouvelles imperfections

6. Duo Effaclar de La Roche Posay, 25$ en pharmacie

Ce produit peut être utilisé en traitement local sur des imperfections, mais aussi sur des régions complètes de votre visage que vous voulez matifier.

7. Gel Super Spot Remover d'Origins, 25$ chez Sephora

Les ingrédients dans ce gel aident à réduire l’excédent de sébum qui peut causer des boutons. Il corrige aussi les marques d’acné et les rougeurs pour un peau plus uniformisée.

8. EradiKate de Kate Somerville, 31$ chez Sephora

Ce produit médicamenté contient du sulfure pour nettoyer le bouton, et en prévenir d’autres. Il ne faut pas brasser la bouteille pour mélanger le liquide au sédiments, il faut plutôt tremper son coton-tige jusqu’au fond.

9. Gel Rapid Clear de Neutrogena, 11$ en ligne

Ce gel léger comme tout contient lui aussi de l’acide salicylique pour réduire les imperfections en moins de 8 heures.

10. Patch anti-acné de Corsx, 13.50$ pour 2 lots de 24 patches chez Amazon

Ces petites «patches» sont à base d'hydrocolloïde, un agent réparateur qui attire les impuretés pour créer un environnement sain pour favoriser la guérison du bouton. En une nuit seulement, l'imperfection va réduire grandement de taille.

11. Rondelles anti-acné de Peace Out, 25$ pour 20 rondelles chez Sephora

Bourrées d'acide salicylique, ces rondelles vont désinfecter la région inflammée, mais elles vont aussi aider à réduire les rougeurs et la douleur grâce aux propriétés calmantes de l'aloès.

12. Booster anti-acné de Clear Start par Dermalogica, 30$ chez Sephora

On peut utiliser ce produit localement avant le coucher sur nos boutons, mais aussi en appliquer une fine couche sous notre hydratant habituel pour prévenir.

