Mercure débute sa rétrograde et voici comment cela va affecter votre vie

Ça y est, nous entrons dans la redoutée période de Mercure en rétrograde où on risque de se sentir déboussolés.

Lorsque Mercure, la planète de la communication, change de direction, plusieurs notent des difficultés en ce qui concerne la technologie, les relations interpersonnelles, le sommeil, et plus encore.

Du 29 mai au 22 juin, Mercure fera sa rétrograde en Gémeaux, un signe reconnu pour sa volatilité.

Voici donc comment votre vie sera affectée par la rétrograde de Mercure du printemps 2021:

Comment les rétrogrades nous affectent?

Lorsque Mercure change de direction, on a souvent l’impression que rien ne fonctionne comme on aimerait. C’est une période où la technologie flanche, alors attendez-vous à un cellulaire qui brise ou une télé qui fait des siennes.

C’est aussi un moment où, souvent, nos plans tombent à l’eau. Puisque ceci est un thème récurrent depuis l'année dernière, on continue à baisser nos attentes ce printemps!

La signification du signe du Gémeaux

Une rétrograde de Mercure en Gémeaux, un signe d'air, cela signifie que la communication d'autant plus sera affectée. Mercure étant la planète associée au Gémeaux, les effets sur les problèmes de communication seront décuplés!

On risque aussi de voir plusieurs bug informatiques, ainsi que des troubles avec nos réseaux sociaux. Faites attention aux messages envoyés tard le soir et aux fautes dans vos publications!

Quels autres phénomènes se produisent en même temps?

Durant la rétrograde de Mercure, deux autres planètes seront elles aussi en marche arrière. Il s'agit de Saturne et Pluton.

Saturne est le papa du Zodiaque. Cette planète représente la discipline et les règles. Quand son énergie est sans dessus dessous à cause d’une rétrograde, on peut ressentir l’envie de se donner un peu de «slack»!

Pluton représente aussi la toxicité et la manipulation, alors quand son énergie est inverse, nous avons moins de tolérance envers ceci. C’est donc une période favorable pour purifier les énergies autour de nous et couper les ponts avec ce qui ne nous rend pas heureux.

En plus de ces deux rétrogrades, nous débutons la saison des éclipses. Enclenchée par l'éclipse lunaire du 26 mai, nous auront droit à une éclipse solaire en Gémeaux le 10 juin. Celle-ci signifie un nouveau départ.

Quels signes seront les plus affectés?

Les Vierge, Sagittaire, Poissons et Gémeaux risquent de vivre cette période un peu plus difficilement.

Les Vierge vont reconsidérer leurs choix de carrière, les Sagittaire verront leurs relations personnelles être chamboulées, et les Poissons auront envie de changement dans leur maison.

Les Gémeaux sont régis par Mercure, alors il est tout à fait normal qu’avec leur planète qui fait marche arrière, ils se sentent déboussolés.

En résumé, cette période sera une rétrograde de Mercure en bonne et due forme, mais avec nos émotions à fleur de peau.

