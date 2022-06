10 champs près de Montréal où faire la cueillette de fraises cet été

Partager







Cueillir ses propres fruits a quelque chose de gratifiant. En plus d'être une activité qui vous permet de sortir de Montréal et de passer du temps à l'extérieur, c'est aussi l'occasion de vous bourrer la face dans les délices locaux.

Sachez que de nombreuses fermes et champs offrent la cueillette de fraises et de petits fruits durant tout l'été. C'est l'activité parfaite à faire entre amis ou en amoureux!

Voici donc 10 fermes où cueillir vos propres fraises cet été!

À 40 minutes de Montréal

Située à Laval, la Ferme D&M Sauriol propose la cueillette saisonnière de fraises, de framboises et de quelques légumes.

3150, boulevard des Milles-Îles, Laval

À 1h30 de Montréal

La Ferme des Ormes est une ferme familiale proposant la cueillette et l'achat en gros de fraises d'été ou de fraises d'automne. Le service de livraison est également disponible.



175, rang Chenal Tardif, Pierreville

À 40 minutes

À la ferme Anse au Sable vous pourrez faire l'autocueillette de fraises, mais aussi repartir chez vous avec d'autres petits fruits frais tels que des framboises bien surettes.

2565, boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

À 1h15 de Montréal

La ferme Guy Rivest produit annuellement des fraises, des camerises et d'autres petits fruits. Elle est également l'instigatrice du "Grand Labyrinthe de Lanaudière", un labyrinthe dans un champ de maïs d'une superficie de 6 hectares.

1305, chemin Laliberté, Rawdon

À 50 minutes de Montréal

Cette ferme agrotouristique propose en été l'autocueillette de fraises et à l'automne des artichauts, des cerises de terre, des courges et des citrouilles.

1920, Rang Saint-Simon, Sainte-Madeleine

À 30 minutes de Montréal

La ferme Marineau dispose de deux adresses pour servir sa clientèle : le 4356 Boul. Dagenais, qui propose durant l'été l'autocueillette, et le 1270 Principale, où un kiosque complet pour se ravitailler en fruits, légumes et produits maison est installé.

4356, Boulevard Dagenais Ouest, Laval

À 1h30 de Montréal

Les champs du jardin fruitier de Sherbrooke sont en majorité destinés à l'autocueillette. Leur proportion va comme suit : 60 % de bleuets, 20 % de fraises et 20 % de framboises.

521 rue Lotbinière, Sherbrooke

À 55 minutes de Montréal

Le Roi de la fraise est un site enchanteur où règne une magnifique vue du mont Yamaska. Le Roi de la Fraise propose l'autocueillette de fraises, framboises, tomates, pommes, courges et citrouilles, selon la saison.

20, Petit Rang St-Charles, St-Paul d’Abbotsford

À 30 minutes de Montréal

Situé à Saint-Hubert, le kiosque propose l'autocueillette de fraises, de pommes, de maïs sucré, de fruits et de légumes frais selon la saison. C'est aussi un bel endroit où prendre des photos!

8000 Chemin de la Savane, Saint-Hubert

À 45 minutes de Montréal

Ouvert de la mi-juin à la fin octobre, le Potager Halte Gourmande permet aux visiteurs l'autocueillette de fraises et autres fruits et légumes en plus de disposer d'une ferme.

154, rang de la Montagne, Rougemont

Pour consulter la liste complète des endroits qui offrent l'autocueillette au Québec, c’est par ici .

