Les pédalos en forme de cygnes géants sont de retour très bientôt sur le canal Lachine

Pas besoin d’aller bien loin pour vous sentir en vacances! Parfois seulement une petite escapade au canal Lachine est suffisante pour recharger ses batteries.

C’est encore plus vrai puisque que les fameux pédalos en forme de cygne blanc seront bientôt de retour sur la voie navigable montréalaise.

C'est l'entreprise Aventures H20 qui propose de vous balader sur l’eau à bord d’un de ces cygnes géants. On dit ça comme ça, mais ça fait une belle activité de couple à faire pour profiter du soleil!

L'entreprise possède un total de 6 pédalos en forme de cygne. Ces derniers peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes chacun.

De plus, il est aussi possible de faire du kayak, du canot et du rabaska. Vous pouvez louer ces équipements au centre nautique du Canal-de-Lachine Aventures H20.

Si jamais vous avez votre propre kayak ou canot, sachez qu’il est possible de l’utiliser et le mettre à l’eau en utilisant les quais publics installés le long du canal.

Les balades en cygnes débuteront le 14 mai prochain!

Parc du Canal-de-Lachine

