Toutes les influenceuses et stars portent ces boucles d’oreilles à 20$

Pas besoin de débourser une fortune pour porter les mêmes bijoux que nos vedettes préférées, parfois, elles ont des goûts abordables!

On remarque de plus en plus de stars, tant à la télé que sur TikTok et Instagram, qui adoptent les petits anneaux épais en boucles d’oreilles.

D'autres optent pour une version un peu plus large, parfois dorée, d'autres fois argentées.

Certains fans ont découvert que la marque favorite de Hailey Bieber était celle de la designer Jennifer Fisher, mais les anneaux sont tout à fait hors de prix.

Une fille sur TikTok a donc découvert un «dupe» disponible sur Amazon.

Elle explique dans sa vidéo qu’ils sont légers comme tout et que le métal n’a pas déteint sur sa peau!

Les boucles de la marque PAVOI sont seulement 18$ sur Amazon. Faites vite!

