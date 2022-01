Love Is Blind : Voici où sont les candidats de la saison 1 aujourd’hui

Partager







La saison 2 de la télé-réalité croustillante Love Is Blind arrive TRÈS bientôt sur Netflix. En attendant, on se demande quels couples de la première saison sont encore ensemble? Que font les candidats aujourd’hui? On répond à tout cela, et encore plus dans cette mise à jour surprenante!

Le concept de Love Is Blind en a fait sourciller plus d’un: sans se rencontrer en personne, des célibataires doivent se fiancer. Ensuite, ils testent si leur connexion émotionnelle passe le test de la vie réelle, et de la connexion physique. À la fin de toute cette expérience, les participants créaient leur mariage de rêve, pour finalement se dire oui, ou non, devant leurs familles et amis.

Suite à l’épisode «réunion», qui a été filmé environ 1 an et demi après la série, on avait appris que 3 des couples étaient toujours ensemble. Mais, depuis, que font-ils? On a tous les détails croustillants pour vous.

Voici où sont les candidats et couples de Love Is Blind aujourd’hui:

Mark Cuevas

Le pauvre Mark, qui semblait se faire manipuler à la télé ,n’est pas aussi innocent qu’il en avait l’air. Il a été révélé depuis qu’il trompait Jessica durant le tournage de l’émission.

Mark a aussi fréquenté LC, la candidate qui avait un crush sur Barnett, en mai 2020. Lorsque toutes les rumeurs d’infidélité sont sorties, LC a réalisé qu’il la trompait elle aussi, et elle l’a laissé. OUF!

Depuis, Mark est casé. Il a trouvé l'amour auprès d'une certaine Aubrey Rainey. L'heureux couple a accueilli un petit garçon, Ace Anthony, en avril 2021. De plus, ils attendent un second bébé, encore un petit garçon, dans les prochains mois!

Jessica Batten

Jessica a eu de la difficulté à vivre avec les commentaires négatifs à son sujet en ligne. Néanmoins, sa carrière va bon train, et elle habite maintenant Los Angeles où elle est la voisine de l’acteur Vince Vaughn.

Elle a rencontré l'amour sur Instagram, juste avant que la pandémie n'arrive. Jessica est maintenant fiancée à Benjamin McGrath, un chirurgien des pieds.

Pour ceux qui sont inquiets, son chien va très bien, et elle ne lui donne plus d’alcool.

Amber et Matthew Barnett

Amber et Barnett sont toujours mariés et ont célébré trois années de vie commune en novembre dernier.

Malgré le fait qu'ils sont toujours amoureux, la paire a quelques différends, comme le fait qu'Amber veuille des enfants, mais que Barnett préfère attendre un peu.

Ils sont tout de même les fiers parents de leur chien, Koda.

Lauren Speed-Hamilton et Cameron Hamilton

Le couple préféré de tous continue d’être adorable et très populaire sur les réseaux sociaux!

Depuis l'émission, les «Hamiltons» ont emménagé ensemble, ils ont adopté un chien, sorti un livre et ont lancé leur propre chaîne Youtube!

Lauren continue d'alimenter ses réseaux sociaux en plus d'avoir sa propre compagnie de production vidéo. Cameron, pour sa part, travaille pour une entreprise d'intelligence artificielle.

Giannina Milaydie Gibelli

Giannina a eu un parcours des plus rocambolesques lors de l'émission. Son fiancé, Damian, lui a dit «non» lors de leur mariage. Malgré cela, le couple a continué de se fréquenter après l'émission.

Ce, jusqu'à ce que Damian amène une autre femme (nulle autre que Francesca de Too Hot To Handle) à la réunion de Love Is Blind, faisant exploser de rage Giannina.

Depuis, elle est officiellement célibataire et continue de faire carrière sur les réseaux sociaux.

Damian Powers

On ne saura peut-être jamais si Damian et Francesca se sont réellement fréquentés, mais tout porte à croire qu'ils sont en bon terme puisque celle-ci commente parfois les photos de Damian sur Instagram.

Depuis la fin de l'émission, il semble faire carrière en tant qu'influenceur, en plus d'avoir gardé contact avec plusieurs des gars, comme Cameron et Barnett.

Kelly Chase

Étant le couple le plus stable de la saison, ce fut une surprise lorsque Kelly a refusé la demande de Kenny à leur mariage.

Kelly est toujours célibataire et continue de faire la promotion d'un mode de vie sain sur Instagram, en plus d'avoir lancé son podcast!

Kenny Barnes

Kenny, pour sa part, file le parfait bonheur avec sa nouvelle copine Alexandra, ainsi que leur adorable corgi, Penni.

La paire s'est fiancé en août 2020 et Kenny travaille pour une compagnie d'éclairage.

Diamond Jack

Pour ce qui est de ce couple dont la séparation fut très dramatique, Diamond et Carlton ne se parlent plus vraiment depuis la fin de l'émission.

Celle-ci est aujourd'hui célibataire et poursuit des études de haut niveau et optométrie, en plus d'avoir sa propre ligne d'accessoires.

Carlton Morton

L'homme semble avoir été profondément blessé par son apparition à Love Is Blind et a d'ailleurs refusé de se présenter à la réunion.

Son compte Instagram officiel a depuis été désactivé, mais selon plusieurs sources, il travaillerait en tant qu'assistant pour différentes célébrités.

Love Is Blind a été renouvelé par Netflix pour 2 autres saisons et la première arrive le 11 février 2022. On a très hâte!

