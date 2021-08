30 artisans québécois à découvrir pour une déco 100% locale

Partager







Vous avez envie de parfaire votre décoration avec quelques articles dénichés dans des boutiques locales?

À Montréal, les artisans sont nombreux à offrir des produits uniques, cocasses et colorés qui mettront un peu de vie dans votre chez vous!

Voici donc 30 artistes et entreprises à découvrir pour mettre un peu de «WOW» chez vous!

Projet de Stéphanie Hébert, une ancienne du monde de la mode tombée amoureuse des marchés de Marrakech, Baba Souk est une caverne d’Ali Baba de tapis marocains modernes, de poufs, de coussins, de macramés muraux et de jetés éclatants de toutes sortes de couleurs. Chaque objet est unique, punché, attire le regard à coup sûr et apporte une petite touche de dépaysement, tel un voyage sur les rives méditerranéennes.

Quand on doit composer avec une mini salle de bain d’appartement, il peut sembler difficile de décorer la pièce avec soin et certains vont simplement laisser tomber le projet. Pourtant, juste un rideau de douche peut faire toute la différence. Costume de bain, marque créée par Anne Fafard-Blais, propose des rideaux de douche qui mettent en valeur le talent d’illustrateurs québécois comme Marin Blanc, Vincent Toutou, Agathe BB et plusieurs autres.

L'entreprise montréalaise Moonday se spécialise dans les chandelles de différentes formes qui les rendent pratiquement trop belles pour être brûlées. Il est aussi possible de se procurer de magnifiques accessoires déco comme des porte-bougie hyper tendance afin de mettre en valeur vos chandelles.

L’Atelier cocotte apporte à toute pièce une dose de «nature»! Les luminaires et lampes de table proposés par la petite compagnie montréalaise valorisent le bois (noyer et merisier notamment) et semblent dévoiler de jolies fleurs en éclosion grâce aux courbes arrondies de leurs lattes. Le résultat est splendide!

Maison Tess est une entreprise montréalais fondée par Laura Nezri Chetrit et ayant pour but d'offrir de la literie de luxe, durable et intemporelle. Dernièrement, la fondatrice a également ajouté une magnifique collection de linge de table à son site web. Si vous cherchez des produits de qualité qui sont pile-poil dans les tendances actuelles, allez faire un tour sur le site de Maison Tess.

Adeline Seneclauze, la fondatrice de Deux mains design, voit juste avec ses articles et mobiliers conçus à partir de rebus de bois. Dans une volonté éthique et écologique, Deux mains design propose entre autres des organisateurs de bureau, des porte-plantes, des porte-encens, des sangles à étagère en feutrine. Les idées sont belles, naturelles, et ingénieuses. Et on y propose aussi du sur-mesure!

Formel, c’est le petit rangement qu’il manquait dans un coin bien précis de la maison. Mikaël Baillargé conçoit des petites étagères, des boîtes suspendues et des coffres à accrocher qui libèrent de l’espace sur le plancher et qui se déplacent facilement. Elles agissent comme de petites boîtes à outils que l’on peut trimballer partout. Pour du fonctionnel tout à fait unique!

Le nom le dit, l’atelier Non-useless propose une foule d’objets originaux et multifonctionnels pour la maison. Un porte-parapluie et appuie-porte, une tablette d’appoint et extension de surface, une taie d’oreiller et poche de lavage ou encore un crochet multifonction: les idées de Non-useless sont aussi efficaces que créatives.

Bien sûr, un nettoyage s’impose avant de passer à l’aménagement. Les produits ménagers Melove sont non seulement québécois, mais ils sont naturels, véganes et biodégradables. Conçus avec des huiles essentielles qui dégagent des effluves envoûtants, les produits de Melove vous seront utiles pour nettoyer les vitres, les planchers et la salle de bain.

L'entreprise montréalaise Esser propose une panoplie de chandelles qui ont de sublimes odeurs, en plus d'être magnifiques. Ces chandelles vous aideront certainement à changer l'odeur de votre nouvel appartement et à vous sentir un peu plus chez vous.

Marlone Montréal se spécialise dans les affiches et les illustrations. Sur son site web, on retrouve une foule de produits pour décorer son chez-soi et mettre une touche de couleur dans sa maison. Silo 57 a même sa propre affiche sur le site qui regroupe toutes les rues importantes de Montréal.

Connu pour ses jolies cartes de souhaits, le Bien à vous studio propose aussi de belles affiches à installer dans votre appartement. L'entreprise créée en 2016 collabore également avec des artisans locaux pour faire de ses produits des objets uniques.

Il n'y a rien comme un bouquet de pampas pour donner un peu de chaleur à une pièce. Sur la boutique Pampa Style, vous trouverez une foule de fleurs séchées et de bouquets absolument sublimes. De quoi rendre votre nouvel appartement encore plus instagrammable!

L’artiste Daphnée Côté-Hallé crée de petits univers surréalistes à l'aide de collages conçus à partir de vieux magazines. Des œuvres pour les nostalgiques, les botanistes en herbe et les rêveurs d'un voyage dans la galaxie!

Chloé Simond propose, via sa boutique Etsy Opale, une belle sélection d’illustrations et de photos parfaites pour décorer les murs de votre appartement à un prix raisonnable.

Faites de cire de soya pur à 100%, ces bougies artisanales offrent le réconfort ultime! Leur mèche en bois flambe lentement en diffusant un doux crépitement, comme si vous étiez au chalet! Rien de moins!

Marie-Ève Dompierre est une céramiste qui comprend le beau. Sur son site, elle vend de la jolie vaisselle, des tasses à café parfaites pour vos dimanches matin, mais également des objets du quotidien comme des porte-savons et des porte-encens. Elle collabore aussi avec la boutique de Trois fois par jour pour créer de la vaisselle à l'image de l'entreprise.

L'entreprise montréalaise Baltic Club propose une foule d'affiches à accrocher sur vos murs pour mettre un peu de doux chez vous. Vous trouverez également sur sa boutique en ligne de jolis calendriers et des cartes de souhaits.

Allumette Handmade est une marque d’accessoires pour la maison de grande qualité, sérigraphiés et cousus à la main par la designer et artiste Alley F.

Les illustrations presque clichées du montréalais Victor Garibay sont colorées et ludiques. Elles se marieront parfaitement bien au décor d'un amoureux de Montréal!

Sur le site web de la jeune entreprise montréalaise, on retrouve des duos de plantes abordables et des plantes géantes absolument magnifiques pour donner du punch à son décor.

Les affiches ultracolorées d'Aless MC sont idéales pour donner un vent de fraîcheur à votre nouvel appartement. Ces dernières rappellent un peu le pop art! Avis aux amateurs d'Andy Warhol!

Maison Stoï est un atelier de céramique ouvert à tous qui a pour but d’enseigner la poterie. C'est aussi une boutique de produits et cosmétiques écoresponsables, efficaces, essentiels et non toxiques. Vous y trouverez de jolis pots pour vos plantes, de la vaisselle qui fait rêver et aussi un porte-savon!

Amélie Lehoux est une illustratrice graphique de Montréal. Ses œuvres sont colorées et ont une naïveté enfantine qui est absolument charmante. Vous pouvez vous procurer ses illustrations sur sa boutique en ligne.

Miss Boon est une boutique végétale gérée par Sarah Nagué, une véritable passionnée des plantes et du beau. C'est pourquoi elle aime proposer des plantes et des accessoires originaux sur sa boutique en ligne.

Si vous êtes à la recherche d'une illustration intemporelle qui s'agencera à n'importe quel décor (ou presque), tournez-vous vers Toffie affichiste. Les lignes minimalistes et les couleurs tantôt pastel, tantôt neutres donneront un look mid-century moderne à votre décor.

En utilisant la technique du nerikomi pour développer sur chacune de ses pièces des compositions graphiques singulières et évocatrices, Marina Lespérance Lopez propose des pièces uniques. Ces pots de fleurs sont particulièrement impressionnants!

Cette petite entreprise de Morin-Heights propose des objets du quotidien faits à la main en bois et en cuir. Crochets, lampes, tablettes... Oak and Awl propose une gamme variée d'objets déco qui ajouteront de la chaleur à votre maison.







Avis aux amateurs de décoration boho, cette petite entreprise de Montréal propose une gamme de produits inspirée des décors au look gipsy. La boutique de Boho Montréal est remplie de tissages colorés et d'accessoires faits à la main.

L'illustratrice et artiste montréalaise Julia GR propose quelques magnifiques œuvres sur son site web qu'il vous est possible d'acheter si vous avez envie de commencer une collection d'art. Ses peintures se vendent entre 150$ et 325$. Sinon, vous pouvez toujours vous procurer un de ses imprimés à seulement 20 ou 30$.

Bonne décoration!

