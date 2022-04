Les plus belles robes maxi fluides et confortables à moins de 50$

Partager







L'envie de porter autre chose que des gros pulls et nos fidèles pantalons de jogging se fait sentir avec le changement de saison, même si Dame Nature fait des siennes.

Ces jolies robes sont non seulement stylées et parfaites pour l’été, elles sont également peu dispendieuses. C’est donc l’occasion de faire le plein de ces jolis morceaux de vêtements qui conviennent à toutes nos activités d’été, de nos pique-niques dans le parc jusqu’à notre course et soirée chic.

Voici 25 jolies robes maxi fluides et confortables à moins de 50$

1. Robe maxi plongeante à volants Ardène - En solde à 34,93$

2. La robe côtelée à fente latérale Twik chez Simons - En solde à 39,95$

3. Robe midi Sigrid à col échancré Dynamite - 44,95$

4. Robe chemisier côtelée Joe Fresh - 44$

5. Robe longue en modal fines bretelles H&M - 29,99$

6. Maxi robe tubulaire douce bleue fleurie Urban Planet - En solde à 15$

7. Robe midi froncée colv V Jillian Vero Moda - 45$

8. Robe midi à encolure à coeur à petites fleurs Ardène - En solde à 22$

9. Robe longue sexy tricot bretelles spaghetti Amazon - 32$

10. La robe maxi coton recyclé Twik chez Simons - 49$

11. Robe longue orange imprimé floral Pretty Little Thing - En solde 33,50$

12. Robe mi-longue ajustée et évasé Old Navy - En solde 30$

14. Robe longue d'été décontractée Amazon - 36$

15. Robe fluide en mousseline à manches longues H&M - 44,99$

16. Robe longue d'été bohème col V Amazon - 42$

17. Robe maxi racer back Boohoo - En solde 20$

18. Robe t-shirt à fente latérale Joe Fresh - 29$

19. Robe sans manches à fronçage en lin Uniqlo - 49,90$

20. Robe longue à volants H&M - 49,99$

21. Robe maxi tricot crocheté Urban Planet - En solde à 25$

22. Robe camisole en satin Uniqlo - 39,90$

23. Robe noire à imprimé floral Pretty Little Thing - En solde à 30$

24. Robe à épaules dénudées et volant Amazon - 37$

25. Robe maxi licou Boohoo - En solde 20$

