22 photos des champs en fleur chez Maison Lavande qui vont vous convaincre d’y aller

L’une des plus belles activités à faire en été à proximité de Montréal est de visiter les magnifiques champs de lavande de l’entreprise Maison Lavande.

Située à Saint-Eustache, Maison Lavande ouvre ses champs aux gens qui désirent profiter du beau temps en toute quiétude parmi les effluves relaxants que dégagent les plants de lavande.

C’est justement le moment d’aller faire votre tour dans les champs, car la période de fleuraison se déroule actuellement et pendant le mois de juillet.

L'endroit a ouvert ses champs depuis peu et offre de belles nouveautés cette année. Ils seront d'ailleurs ouverts les jeudis et les vendredis soirs de juillet (jusqu’à 21h!!!). On peut tellement imaginer les 5 à 7 et le «golden hour» à couper le souffle qui auront lieu en pleine campagne fleurie.

Aussi, les vendredis soirs et les dimanches midis de juillet seront dédiés à la musique. La Maison Lavande accueillera des artistes prêts à vous faire vivre un incroyable spectacle en plein air.

Plusieurs seront heureux de célébrer le grand retour de la fameuse table boho de l'endroit. Il s'agit d'un forfait créé pour que vous puissiez profiter d’un moment en famille et entre amis autour d'une grande tablée bohémienne installée au milieu des champs. Pour toutes questions ou pour faire une réservation, il suffit d’envoyer un courriel à karolannouellette@maisonlavande.ca.



Si vous n'êtes pas déja convaincus, voici 22 photos des champs en fleur qui vont vous persuader d’y aller pour décompresser.

