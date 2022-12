15 scandales de youtubeurs qui nous ont choqués dans les dernières années

Partager







YouTube n’est pas immunisé aux scandales et au drama, au contraire! C’est une plateforme qui regorge de situations qui ont fait les manchettes.

Que ce soit une star de YouTube qui abuse de son pouvoir, ou bien qui pose un geste tout à fait inacceptable, il y en a une foule.

Et on connaît la musique! Après chaque erreur vient une longue vidéo d’excuses larmoyantes. C’est lassant, mais on ne peut s’empêcher de regarder!

Voici donc les 15 scandales qui ont le plus fait jaser sur YouTube dans les dernières années:

15. Les Fine Brother's et le terme «react»

Très populaires sur YouTube pour leurs vidéos où des enfants réagissent à des vidéos virales, les Fine Brothers étaient au top de leur carrière au début des années 2010. Puis, ils ont tout ruiné lorsqu'ils ont voulu obtenir les droits sur le mot «react» sur YouTube, empêchant donc à qui que ce soit de publier une vidéo de réaction dans les payer. Bien sûr, cela n'a pas passé, et les frères ont abandonné le projet, puis se sont excusés, mais leur carrière ne fut plus jamais la même.

14. Jenna Marbles quitte Youtube

L’une des youtubeuses les plus populaires et anciennes, Jenna Marbles, a décidé de quitter la plateforme il y a de cela deux ans. S’excusant pour des propos racistes dans le passé, la jeune femme a expliqué qu’elle préférait se retirer dans une vidéo qui a depuis été supprimée.

13. Le racisme dans le monde des «beauty gurus»

En 2018, la communauté de la beauté sur YouTube fut critiquée pour son racisme. Des vidéos de Jeffree Star utilisant des termes racistes ont refait surface, ainsi que des Tweets insensibles de la part de Laura Lee, Gabriel Zamora, Manny MUA, et plusieurs autres.

12. JayStation fait croire que sa copine est décédée

Ce youtubeur controversé est connu pour ses vidéos dans lesquelles il fait semblant de parler avec les morts. JayStation profite souvent de la mort de célébrités en publiant des vidéos à leur sujet quelques heures seulement après leur décès. Récemment, il a causé une polémique en faisant croire que sa petite copine était morte pour faire mousser ses vues.

11. Tati contre James Charles

En 2019, Tati Westbrook a lancé une bombe en accusant James Charles d’être narcissique, et en laissant entendre qu’il avait des comportements harceleurs envers des hommes hétérosexuels. Jeffree Star a corroboré le tout en disant que James était une menace pour la société.

• À lire aussi: Tout ce que vous devez savoir sur le «drama» entre James Charles et Tati Westbrook

10. Tati contre Jeffree Star et Shane Dawson

En 2020, Tati est revenue sur ses propos de l'année précédente, disant qu’elle et James Charles étaient en bons termes. Elle a alors accusé Jeffree Star et Shane Dawson d’avoir orchestré le tout.

• À lire aussi: Tati Westbrook blâme Shane Dawson et Jeffree Star pour sa chicane avec James Charles

9. Trisha Paytas fait son coming out en tant qu’homme trans

Trisha a la fâcheuse habitude de faire des vidéos dans lesquelles elle s’implique dans une communauté qui n’est pas la sienne. L'une de ces fois qui a le plus choqué fut quand elle a dit qu’elle était trans, pour finalement abandonner cette piste, et dire qu’elle souffrait d’un trouble de personnalité multiple, ce qui s'est aussi avéré être faux.

8. Shane Dawson est canceled

L'un des premiers créateurs sur la plateforme, Shane a connu un succès monstre à la fin de 2019 quand il a collaboré avec Jeffree Star pour créer la palette Conspiracy. Après cela, son passé fut scruté, révélant non seulement des propos racistes, mais aussi des «blagues» inappropriées au sujet de mineurs et même d'animaux. Suite à cela, l'internet s'est retourné contre lui. Il a tenté plusieurs excuses et plusieurs retours, mais est beaucoup moins populaire qu'avant.

7. Gabbie Hanna se met tout le monde à dos

La chanteuse et Youtubeuse Gabbie Hannah s'est retrouvée au centre de plusieurs controverses dans les dernières années. Elle a été critiquée par plusieurs comme étant une mauvaise amie, comme excusant des hommes ayant commis des actes de violence sexuelle, et plus encore.

6. La famille ACE ment à ses abonnés

Famille très populaire sur YouTube, les ACE semblent avoir l'habitude de mentir à leurs fans. Le père de la famille, Austin McBroom, a été accusé d'infidélité envers sa femme, mais aussi de ne pas payer ses employés. De plus, après avoir organisé un tournoi de boxe entre influenceurs, Austin a été accusé par plusieurs de ne pas avoir payé les participants comme promis. La famille a aussi perdu leur maison de luxe après avoir manqué aux paiements.

5. James Charles accusé de crimes sexuels

Après les accusations de Tati envers James, il s'est avéré qu'il y avait un fond de vérité à tout cela. Plusieurs jeunes hommes mineurs ont dit avoir été contactés par James Charles alors que celui-ci savait qu'ils n'avaient pas l'âge de consentir. James a même avoué qu'il était «désespéré» et a promis qu'il allait faire mieux, mais plusieurs marques refusent de travailler avec lui et sa carrière à été grandement affectée.

4. Les rouges à lèvres de Jaclyn Hill

On a vu la descente aux enfers de Jaclyn Hill en temps réel sur YouTube depuis le lancement de ses rouges à lèvres. Ceux-ci présentaient de nombreux défauts, dont des bulles d’air, des poils, et même chez certains, des morceaux de plastique ou de métal. Depuis, elle alterne les vidéos d’excuses, avec celles où elle revient sur YouTube et s’explique, pour finalement disparaître à nouveau.

3. Team 10

Jake Paul en général mérite sa propre catégorie, mais son collectif de Youtubeurs, Team 10, était extrêmement problématique. En plus d’avoir causé du grabuge dans son quartier, il a imposé des règles strictes aux créateurs qui devaient payer Jake pour faire partie du groupe. Selon son ex, Alissa Violet, Jake utilisait la promesse de faire partie de Team 10 pour séduire des jeunes femmes et les attirer chez lui pour une aventure d’une nuit.

2. Tanacon

Lorsque Tana Mongeau n’a pas été invitée à VidCon, le festival en l’honneur des youtubeurs, elle a décidé de lancer sa propre convention. Malheureusement, c’était extrêmement mal organisé et les fans ont dû attendre dehors, en plein soleil et sans eau, durant des heures. Une jeune femme a dû être transportée à l'hôpital et plusieurs ont dépensé énormément d’argent pour finalement devoir retourner à la maison bredouille.

1. Logan Paul au Japon

Tout comme son frère Jake, Logan a commis une multitude d'actes répréhensibles, mais celui-ci est de loin le pire. En voyage au Japon, après avoir manqué de respect à la culture de toutes sortes de façons pour ses vlogs, lui et ses amis se sont rendus dans la fameuse forêt Aokigahara. Celle-ci est connue comme étant un lieu où plusieurs personnes s’enlèvent la vie chaque année. Logan et son groupe sont malheureusement tombés sur un corps et ont décidé de le filmer. Ensuite, les images ont été incluses dans un vlog, et la photo du corps utilisé dans la miniature.

Qui sera le prochain à se retrouver au coeur d'un scandale?

