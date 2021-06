Voici ton passe-temps à adopter cet été selon ton signe astrologique

Partager







L'été est un moment idéal pour se découvrir une toute nouvelle passion ou un nouveau passe-temps, mais il faut trouver quelque chose qui nous motivera tout au long des prochains mois!

En se fiant à l'astrologie, et donc à nos personnalités différentes, on peut voir ce qui plaira plus à un signe ou à un autre.

Voici donc quel passe-temps vous devriez essayer, cet été, selon votre signe astrologique:

Bélier – Le skateboard

Un défi physique, ça ne fait pas peur aux Bélier de ce monde, au contraire! En plus de permettre de repousser nos limites, le skateboard est pratique pour se déplacer d’une activité à l'autre, et Dieu sait que les Bélier se gardent occupés l’été!

Taureau – Le tie-dye maison

Adeptes de belles choses et créatures casanières notoires, les Taureau préfèrent un passe-temps qui se déroule à la maison. En plus, le tie-dye maison va leur permettre de se créer de beaux vêtements mous, leur tendance favorite!

Gémeaux – Apprendre un instrument de musique

Les Gémeaux ont tendance à commencer quelque chose sans la terminer. Par contre, avec la musique, il y a assez de possibilité, d’instruments différents et de défis pour garder leur intérêt. Bonus, ça impressionne toujours dans un party.

Cancer – Le scrapbooking

Les grands sentimentaux du Zodiaque ont déjà de multiples boîtes de souvenirs qui traînent chez eux, pourquoi ne pas en faire un scrapbook? Cela leur permettra de mettre en pratique leur nostalgie et leur émotivité, mais aussi leur créativité.

Lion – Les tutoriels maquillage sur TikTok

Les chances sont que presque 100% des gens qui sont Lion sont déjà sur TikTok. Par contre, si ce n’est pas déjà fait, tenter sa chance dans les vidéos beauté reste une excellente option pour démontrer leur talent en maquillage!

Vierge – La lecture

Plutôt pragmatiques, les Vierge ont tendance à préconiser un passe-temps intellectuel plutôt que créatif. La lecture leur permet de relaxer un peu dehors sous le soleil, mais tout en apprenant sur un sujet qui les passionne.

Balance – Méditer

Créatures sociales et extraverties, les Balance ont parfois besoin de se recentrer sur eux-mêmes. Après une moitié d’année assez difficile, l’été est le moment idéal pour entreprendre une routine de bien-être.

Scorpion – Le tarot

On le sait bien, les Scorpion ont un côté ensorcelant qui fait d’eux des gens mystérieux. Ils sont aussi souvent intéressés par le mystique, donc l’astrologie, les cristaux et, bien sûr, le tarot! C’est aussi une belle façon de connecter avec leurs proches.

Sagittaire – Le camping

Les grands aventuriers se sentent probablement coincés chez eux durant la pandémie. Une excursion de camping pourra leur permettre de combler un désir, sans devoir prendre l'avion, et aussi de passer du temps dans la nature.

Capricorne – Cuisiner

Un peu comme les Vierge, les Capricorne préfèrent un passe-temps qui a une utilité. La cuisine et la pâtisserie ont pris de la place dans nos vies durant le confinement, et il n’y a pas de raison d’arrêter maintenant!

Verseau – La broderie

Toujours originaux et créatifs, les Verseau apprécient une activité qui sort de l’ordinaire. La broderie est un art qui n’est plus aussi populaire qu’il l’a déjà été, mais oh combien créatif et amusant!

Poissons – Les roadtrips

Les Poissons aiment passer de longs moments en bonne compagnie! C'est une occasion en or pour eux d'écouter l'autre et d'apprendre à se connaître. Les longues balades en voiture sont le moment idéal de connecter avec l'autre, tout en découvrant de beaux payasages.

