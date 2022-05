11 célébrités qui montrent fièrement leur corps sans retouches

Partager







Avec la quantité d’images de corps parfaitement sculptés et de visages lisses qui ponctuent notre quotidien, on peut parfois remettre en doute notre propre beauté.

Les images non retouchées montrant cellulite et vergetures sur les réseaux sociaux ou encore lorsqu’on fait notre magasinage sur les boutiques en ligne sont encore rares, mais plusieurs célébrités et entreprises tentent de changer la vision des standards corporels d'aujourd'hui.

90% des femmes ont de la cellulite, 80% des femmes auront des vergetures au cour de leur vie, plusieurs femmes ont des poils à des endroits où on n'en voit pas assez ou encore des problèmes de peau. C'est NORMAL, et surtout, ça fait du bien quand nos idoles sont transparentes sur le sujet. Certaines osent se montrer vulnérables et sont des exemples de bienveillance.

Voici 11 célébrités internationales qui affichent fièrement leur corps sans retouches.



1. Charli D'Amelio

Charli D'Amelio a désiré faire la différence en montrant sa peau non retouchée sur les réseaux sociaux. Elle a indiqué «Cela m’a pris beaucoup de temps avant d’être confortable dans ma peau, mais c’est ce à quoi je ressemble et le maquillage ne peut pas m’aider à être confiante et à apprendre à aimer chaque “imperfection” que j’ai, mais chacune d’entre elles me rend unique et spéciale à ma façon».

Ses fans l'ont félicités et l'ont remercié de montrer l'exemple.

2. Barbie Ferreira

L'actrice et mannequin a publié une photo de ses vergetures avec la mention « Mes petites rayures sont sorties, les calmant avec de l'huile de vitamine E et remarquant comment mon corps est mignon même avec ses changements!»

3. Sarah Hyland

La jeune femme n'hésite jamais à montrer des photos d'elle non retouchées ou encore dans des moments vulnérables. L'actrice a une maladie des reins qui peut parfois la faire passer par des moments extrêmement difficiles. C'est selon elle important de montrer l'exemple, que tout n'est pas toujours glamour à Hollywood.

Instagram / Sarah Hyland





4. Kylie Jenner

Après avoir accouché de sa fille, Kylie a publié une story dans laquelle elle présentait ''un petit cadeau de Stormi'', soit des vergetures aux seins. Même était multimillionnaire, le corps peut présenter des caractéristiques normales!

Instagram / Kylie Jenner

5. Demi Lovato

Demi Lovato est un exemple de franchise et de vulnérabilité par rapport à sa personne. Elle a célébré ses vergetures à la veille de Noël en 2020 avec des brillants dorés, ayant pris le dessus sur son trouble alimentaire. C'était accompagné du message «J'ai longtemps cru que surmonter un trouble alimentaire était irréel. Que tout le monde faisait semblant ou qu'ils retombaient derrière les portes closes.»

6. Lizzo

La chanteuse est l'une des plus grandes avocates du body positivity. Elle ose, elle est capable de répondre aux trolls et montre son corps sans retouche bien souvent, à notre plus grand plaisir. La cellulite, oui, et puis?

7. Bella Thorne

La jeune femme a écrit ceci sous sa photo dévoilant une touche de cellulite: «J'adore nos imperfections. J'adore les garder, pourquoi devrions-nous être parfaits de toute façon? Qu'est-ce qui est parfait? Selon moi, cette marque de cellulite est parfaite, et je suis parfaite d'être moi-même et de ne pas modifier cette photo ou votre perception de moi.»

Bella est aussi de ces célébrités féminines qui normalisent les poils, elle les affiche parfois sur le 'gram!

8. Keke Palmer

L'actrice souffre du syndrome des ovaires polykystiques et cela affecte beaucoup sa peau. Comme elle sait que plusieurs femmes sont touchées aussi, elle partage les effets sur son corps pour montrer l'exemple.

9. Selena Gomez

Selena Gomez a eu son lot d'épreuves et en a toujours fait part publiquement, dont lorsqu'elle a dû subir une opération pour un nouveau rein alors qu'elle avait de graves problèmes de santé. La cicatrice est évidemment toujours présente et Selena en a fait une publication en indiquant qu'au début, elle portait des vêtements pour cacher sa cicatrice, mais que maintenant, la cicatrice fait partie d'elle et qu'elle en est fière.

Un bel exemple pour tous ceux et celles qui ont vécu de telles épreuves.

10. Dua Lipa

Hit-girl qui nous inspire au quotidien côté mode et beauté, Dua Lipa nous inspire aussi par la transparence dont elle peut faire preuve. Elle a publié en story sa peau avec quelques boutons durant une pause au soleil et la phrase «Ma peau n'est pas contente».

Instagram / Dua Lipa

11. Lili Reinhart

L'actrice de Riverdale aussi a publié des stories Instagram concernant sa peau. Lili vit avec de l'acné cystique et veut sensibiliser les gens à cela. Elle est un modèle pour les jeunes femmes qui vivent la même chose.

Instagram/ Lily Reinhart

