Les 10 meilleurs «eyeliners» longue tenue qui ne couleront pas même si il fait chaud

On cherche tous un eyeliner pas cher, longue tenue, à l’épreuve de l’eau et de la sueur, et qui ne sèche pas en une semaine! La bonne nouvelle: il en existe plusieurs.

Que ce soit pour un œil-de-chat classique ou pour adopter la tendance du «foxy eye», un eyeliner est un indispensable dans toutes les trousses de maquillage.

À noter que pour maximiser la tenue de votre eyeliner, préparez votre œil avec une base et fixez votre maquillage avec un spray. De plus, pour qu’il dure plus longtemps, rangez-le la pointe vers le bas! De cette façon, il y aura toujours du produit lors de l’application, et le eyeliner va sécher moins rapidement.

Donc peu importe vos besoins en matière de eyeliner, ces 10 vont sans aucun doute vous satisfaire.

Voici les 10 meilleurs eyeliners feutre longue tenue:

1. Hyper Easy de Maybelline, 12$ chez Pharmaprix

Avec sa pointe très fine et sa formule douce, ce eyeliner est le préféré de celles aux yeux sensibles. Il permet d’être précis comme tout et reste en place toute la journée.

2. Stay all day de Stila, 29$ chez Sephora

Si vous avez l’impression de voir ce eyeliner sur toutes les listes, c’est parce qu’il est le meilleur du monde! À 29$, il n’est pas donné, mais il va durer un bon 6 mois sans sécher si vous l’entreposez de la bonne façon.

3. ColorStay de Revlon, 12$ chez Pharmaprix

Si vous préférez les pinceaux aux applicateurs en feutre, celui-ci saura vous plaire. Il dure jusqu’à 16 heures sur les yeux et ne va pas s'estomper sur la paupière du dessus.

4. Megalast Break up proof de Wet N Wild, 7,50$ en ligne

En plus de son tout petit prix, cet eyeliner est à l’épreuve de tout! Il va glisser sur votre paupière pour un trait lisse, précis et très noir. À essayer.

5. Eyeliner feutre Colorful Wink It de Sephora Collection, 19$ en ligne

Ce meilleur vendeur chez Sephora a fait ses preuves! La formule waterproof ne va pas bouger, et ce, même en période de grande chaleur!

6. Ligneur liquide Get In Line de Covergirl, 10$ chez Pharmaprix

L’applicateur est très facile à tenir, et le bout ultrafin vous permettra de créer des lignes très précises.

7. Tattoo Liner de KVD Beauty, 27,50$ chez Sephora

Ce eyeliner est lui aussi extrêmement populaire, et ce, depuis plusieurs années. C’est tout simplement parce que c’est un excellent produit qui dure longtemps et s’applique comme un charme!

8. Epic Ink de NYX, 9$ chez Pharmaprix

Quand NYX dit que ce eyeliner est à l’épreuve de l’eau et longue tenue, il est sérieux. Celui-ci restera en place TOUTE la journée, peu importe ce que vous faites.

9. BFF liner de ColourPop Cosmetics, $8 US en ligne

Disponible en plusieurs couleurs, ce eyeliner à petit prix s’applique avec aisance grâce à sa pointe flexible et sa formule pigmentée.

10. Ligneur précision longue tenue de Sephora Collection, 16$ en ligne

Sephora offre aussi une version avec un pinceau de son eyeliner culte. La pointe très fine permet beaucoup de précision et la tenue est excellente!

