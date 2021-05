[PHOTOS] Des petits balcons de Montréal magnifiquement aménagés pour vous inspirer

Partager







Les balcons d’appartements ne sont pas tous spacieux, surtout à Montréal.

L’espace restreint peut rendre difficile l’aménagement et, pour cette raison, on finit souvent par ne pas utiliser l’espace à son plein potentiel. Par chance, quelques personnes ont beaucoup d’imagination et un sens développé pour la décoration. Laissez-vous inspirer par ces gens afin de vous-même aménager votre petite oasis de paix en pleine ville.

Voici 8 balcons de Montréal magnifiquement aménagés pour vous inspirer à finalement faire le vôtre!

1. Sarah QL - @sarah.la.lune



3. Bianca des Jardins - @theelvenroots

4. Audrey Rivet - @audreyrivet

5. Sarah Babineau - @kara_bino

7. Mila Taillefer - @milataillefer



8. Katia Hanine - @lapiz_of_luxury



