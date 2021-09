Les 8 couleurs de vêtements que tout le monde va porter cet automne

Partager







L’été se termine à peine et on se demande déjà quels morceaux on pourra garder cet automne! Plus précisément, on se demande quelles couleurs seront en vogue.

On le sait bien, chaque nouvelle saison amène son lot de tendances et cela inclut les différentes couleurs.

Après un été à porter beaucoup de beige, vert matcha et bleu ciel, on veut savoir ce que l’automne nous réserve. Il faut bien avoir le temps de faire le plein de cotons ouatés!

Voici donc les 8 couleurs qu’on va tous porter à l’automne 2021:

1. Vert intense

Tous les verts sont populaires cette saison, dont le matcha et le kaki, mais le vert franc et intense remporte la main. On le voit tant en vêtements que sur les accessoires, surtout dans les sacs à main.

Courtoisie

Sac à main avec chaîne à 40$ chez Zara

2. Fuchsia

Cette couleur vibrante sera l'une des plus populaires de la saison. Bien qu'on l'associe généralement à des tenues plus chic, on peut tout à fait l'incorporer à nos looks de tous les jours soit dans une robe, un cardigan ou encore un veston.

Courtoisie

Cardigan fuchsia en rabais à 15$ chez Reitmans

3. Gris pâle

Qu’on l’ose en look monochrome ou un morceau à la fois, le gris va dominer autant nos looks mous à la maison que ceux plus chics.

Courtoisie

Ensemble shorts et cardigan à 36,50$ chez Boohoo

4. Rose clair

Il est plus rare de voir des pastels l'automne, mais en 2021 ces teintes claires seront partout. Le rose pâle s'agence aux teintes neutres comme le gris, brun et beige, des coloris très automnaux.

Courtoisie

Chandail style crewneck de Twik en rabais à 30$ chez Simons

5. Jaune

Avec le gris, le jaune est l'une des deux couleurs Pantone de l'année, alors elle se retrouve dans les tendances dans grande surprise! Osez le jaune tant dans vos pantalons que vos chemisiers oversized durant la saison froide.

Courtoisie

Chemise chaude en rabais à 30$ chez H&M

6. Brun

Le brun foncé est une teinte chic, classique et indémodable. En 2021, elle remplace pratiquement le noir! On la voit souvent sur nos manteaux et bottes, mais cela ne s'arrête pas là.

Courtoisie

Robe en tricot de Twik à 49$ chez Simons

7. Lilas

Une autre couleur pastel qui se retrouve dans les tendances d'automne, le pastel est particulièrement joli pour un chandail chaud. Les plus courageuses oseront le look monochrome en portant des variations de lilas de la tête aux pieds!

Courtoisie

Pantalon évasé en rabais à 24$ chez Missguided

8. Rouge vif

On associe le rouge à l'automne puisqu'il représente les feuilles, les pommes et autres activités de cette saison. Cette année, on le porte vif, et non bordeaux comme on a l'habitude.

Courtoisie

Jupe à boutons de Twik à 29$ chez Simons

À vous de jouer!

