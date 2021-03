8 sneakers blancs à porter ce printemps qui feront changement des Air Force 1

Partager







Lorsque la température devient plus douce, on a très hâte de ressortir nos «sneakers» blancs ! Si votre paire de l'année dernière n'est plus trop tendance, ou encore plus trop blanche, on a déniché plusieurs options pour vous.

• À lire aussi: Les 5 tendances sneakers qu’on va surveiller en 2021

Depuis un moment, la paire de sneakers blanche par excellence est le modèle Air Force 1 de Nike. Sa semelle compensée, son look «dad shoes» modernisé, sa couleur blanc sur blanc... la fameuse chausure est difficile à remplacer, mais elle est pourtant souvent en rupture de stock.

Toutes les influenceuses et stars semblent la porter, et c’est à se demander comment elles ont trouvé leur pointure.

Mais si vous désirez faire changement, il existe plusieurs modèles de sneakers tout blancs qui donneront le même effet.

Voici donc 8 sneakers blancs à porter ce printemps qui feront changement des Nike Air Force 1:

Baskets à plateformes blanches Old Skool de Vans, 85$ chez Ssense ou chez Nordstrom.

Courtoisie

Club C 85 Vintage de Reebok, 95$ chez Simons.

Courtoisie

Modèle Leather 928v3 de New Balance, 170$ en ligne.

Courtoisie

Sleek Super Shoes d'Adidas, 130$ en ligne.

Air Max 95 de Nike, 210$ en ligne.

Courtoisie

Espadrilles à semelle épaisse dentelée de Ardène, 28$ en ligne.

Courtoisie

Sneakers Lovireclycla d'Aldo, en rabais à 50$ en ligne.

Courtoisie

Sneakers Karter de Raye, 162$ chez Revolve.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s