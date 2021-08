Si vous avez de l'acné entre les seins et sur le dos, voici quoi faire

Partager







Plusieurs personnes vivent avec de l'acné sur leur visage, mais cela peut aussi toucher d’autres régions du corps, comme le décolleté et le dos.

Surtout l’été, on peut remarquer des poussées de boutons dans ces deux régions qu’on aime pourtant découvrir lorsqu’il fait chaud dehors.

Bien que cela soit très courant, et pas dangereux, l’acné entre les seins et sur le dos peut être complexant et désagréable.

Voici donc comment éviter, et traiter les boutons sur le corps:

1. On évite le toucher avec les mains

La peau du décolleté est particulièrement fragile. De plus, nos mains sont un nid à bactérie! On évite donc le plus possible de jouer avec nos boutons, peu importe où ils se situent.

2. On se lave rapidement après avoir sué

Après un exercice ou un moment passé à la chaleur, le sébum causé par la sueur peut bloquer les pores de la peau. Un pore bloqué peut s’infecter, et causer un bouton! Il faut donc sauter dans la douche le plus vite possible.

3. On utilise un nettoyant doux conçu pour l’acné

Il faut à tout prix éviter les produits asséchants puisqu’une peau risque de produire trop de sébum si elle en manque, ce qui cause encore plus de boutons.

Optez pour un nettoyant pour le corps avec une petite quantité d’acide salicylique, ou tout simplement un produit doux et sans parfum. Essayez le nettoyant anti-acné Body Clear de Neutrogena, 11$ en pharmacie.

Courtoisie

4. On utilise notre traitement local anti-boutons

Si un gros bouton vous tracasse tout particulièrement, vous pouvez utiliser votre traitement local anti-bouton. Vérifiez par contre qu’il ne contienne pas de peroxyde puisque vous risquez de tacher vos vêtements!

• À lire aussi: Les meilleurs traitements anti-bouton efficaces et pas chers

5. On opte pour de la crème solaire sans huile

L’huile peut elle aussi bloquer les pores de peau et créer plus de boutons, surtout lorsqu’elle est combinée à la sueur. Par contre, il est primordial de porter de la crème solaire l'été!

Choisissez un produit sans huile, comme la crème solaire Dry Touch FPS 60 de Neutrogena, 12$ chez Amazon.

6. On évite de trop exfolier

Trop exfolier les corps risque d’irriter la peau, ce qui cause plus de boutons. Il faut néanmoins exfolier en douceur environ 1 fois par semaine pour se débarrasser doucement des petites peaux mortes. Vous pouvez tout simplement le faire avec votre éponge de douche habituelle.

7. On hydrate notre peau, mais avec le bon produit

Une lotion légère, sans parfum et non comédogène sera l’idéal! Essayez la crème Atoderm de Bioderma, 20$ en ligne.

Courtoisie

Pour terminer, évitez les parfums en général si vous avez tendance à faire des boutons, que ce soit dans votre détergent ou tout ce que vous mettez sur votre corps.

N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau pour éliminer les toxines, et tout ira bien!

