[VIDÉO] Tout sur le signe astrologique du Lion

Cette année, la saison du Lion commence le 23 juillet et se terminera le 22 août. On sait que les Lion, comme Demi Lovato et Sarah-Jeanne Labrosse, sont des gens créatifs qui ont confiance en eux.. mais que sait-on d'autre?

Chaque signe astrologique est souvent défini par quelques clichés, comme ses qualités et ses défauts principaux. Au-delà de ça, chaque signe est aussi associé à un élément, à une planète, à une couleur et même à une partie du corps!

Découvre tout ce que tu dois savoir sur le Lion, et même l'identité de quelques célébrités qui ont ce signe, dans la vidéo ci-dessus!

