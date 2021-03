Les meilleurs shampoings mauves que toutes les blondes devraient utiliser

Partager







Si votre blond tire sur le jaune et que vous souhaitez raviver son éclat, vous devez jeter un œil à notre liste de shampoings et de revitalisants mauves qui sauront donner un coup d'éclat à votre crinière.

On le sait, avec le temps et entre nos rendez-vous chez le coiffeur, les blonds ont tendance à prendre des teintes de jaune ou d’orangé et plusieurs facteurs en sont la cause: les rayons du soleil, les lavages de cheveux, les produits coiffants utilisés, etc.

Entre nos toners, on peut se tourner vers des shampoings et des revitalisants mauves qui viendront déposer des pigments violets, ce qui vient couper le jaune présent dans le cheveu.

Shampoing, revitalisant ou masque?

Plusieurs options s’offrent à vous quand vient le temps de choisir le type de produit qui convient le plus à vos besoins.

Celles qui ont une chevelure en santé ou grasse peuvent opter pour un shampoing sans problèmes. Par contre, si vos cheveux sont très endommagés par la décoloration, on vous suggère d’utiliser un shampoing doux ou d’appliquer un revitalisant mauve plutôt que les deux.

Et pour celles qui ont besoin d’un produit qui va venir déposer une grande quantité de pigment (si le jaune est devenu quasi incontrôlable!), on vous conseille le masque, appliqué sur l’ensemble de la chevelure pendant 30 minutes avant le rinçage.

Voici notre top 8 des meilleurs shampoings, revitalisants et masques mauves

En pharmacie

1. Revitalisant mauve Color Assure de Nexxus

via Pharmaprix

Prix: 16,99$ chez Pharmaprix

Meilleur pour: Les cheveux endommagés

Pourquoi on l’aime: Cette gamme de Nexxus combine l'effet d'un toner tout en offrant un soin réparateur pour les cheveux brisés grâce à sa protéine d'élastine concentrée. Adieu le jaune et les pointes fourchues!

2. Shampoing et revitalisant Violet Crush de John Frieda

via Amazon

Prix: 8$ chez Amazon

Meilleur pour: Un usage de tous les jours.

Pourquoi on l’aime: Son bas prix nous a d'abord attirées, mais son effet anti-cuivré nous a rapidement conquises! Optez pour sa version «intense» pour un traitement-choc pour vos cheveux!

3. Shampoings et revitalisants Color Radiance Violet de L'Oréal

via Pharmaprix

Prix: 5$ chez Amazon

Meilleur pour: Les budgets serrés.

Pourquoi on l’aime: Ce dernier remporte la palme du bas prix! De plus, son filtre UV protégera les cheveux et les empêchera de jaunir.

4. Shampoing traitant Blonde Moment de Not Your Mother's

via Amazon

Prix: 20$ chez Amazon

Meilleur pour: La brillance.

Pourquoi on l’aime: Son ingrédient vedette, le riz violet, nourrit et apporte de l'éclat à votre chevelure, tout en neutralisant le jaune.

En institut et en ligne

5. Masque Bain Ultra-Violet de Kérastase

via Kérastase.ca

Prix : 75$ chez Amazon

Meilleur pour: Cheveux méchés, décolorés et abîmés.

Pourquoi on l’aime: On dit adieu aux reflets cuivrés et jaunes des tignasses les plus pâles grâce à cette gamme de Kérastase qui apportera la touche froide tant recherchée! Ce masque nourrissant viendra renforcer les pointes fragilisées tout en maintenant votre blond.

6. Shampoing mauve Fanola No Yellow

via Amazon.ca

Prix: 38$ chez Amazon

Meilleur pour: Les cheveux TRÈS jaunes.

Pourquoi on l’aime: Les commentaires d'utilisatrices sont unanimes: aucun reflet jaune ne résiste à ce shampoing ultrapigmenté. Plusieurs coiffeurs l'utilisent même comme toner!

7. Shampoing Goodbye Yellow de Schwarzkopf

via Amazon.ca

Prix: 16,50$ chez Amazon

Meilleur pour: Celles qui veulent des cheveux d'un blond blanc

Pourquoi on l’aime: En plus de raviver les blonds les plus ternis, ce shampoing mauve est également très hydratant. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir des cheveux de paille après son utilisation!

8. Shampoing et revitalisant L'Oréal Professionnel Blondifier

via Mat & Max

Prix: 31$ en institut et en rabais à 24$ sur sur Mat & Max.

Meilleur pour: Pour lisser et faire briller les cheveux.

Pourquoi on l’aime: Cette gamme de shampoing et revitalisant pour les blondes est enrichie de polyphénols qui illuminent et hydratent les cheveux blonds. Vous vous retrouverez ainsi avec des cheveux brillants, comme s'ils n'avaient jamais été décolorés!

