Un luxueux airbnb architectural conçu par NatureHumaine à louer à Bolton-Est

Il existe un airbnb à couper le souffle parfait pour ceux qui ont besoin d'une immersion en forêt cette année. Cette propriété située à Bolton-Est est sans aucun doute l'endroit idéal où passer de luxueuses vacances en couple ou entre amis.

La Binocle fut conçue par la firme d'architectes NatureHumaine se trouve au beau milieu de la forêt, sur un flan de montagne. Par sa forme angulaire, le projet vise avant tout à souligner la beauté du paysage dans lequel il s’installe.et offre à ses occupants une fabuleuse vue sur les Cantons-de-l'Est. Elle se trouve d'ailleurs à proximité du Mont-Orford où faire de la randonnée ou du ski en hiver. Le décor est complètement intemporel et minimaliste.

Le airbnb possède deux chambres, l'une avec un lit king et l'autre avec un très grand lit en plus d'une magnifique terrasse en bois avec une piscine où se prélasser quand la température le permet. À l’intérieur, la vue panoramique en met plein la vue. Un plancher de céramique avec un fini béton unit l’ensemble des pièces et rappelle la finition naturelle des fondations extérieures. Les yeux sont toujours rivés vers l'extérieur.

Un petit coin BBQ et un spa sont également aménagés pour que vous puissiez vous détendre après le souper!

Les chiens ne sont malheureusement pas acceptés.

Le chalet est disponible pour la location sur le site de Airbnb. Une nuitée en novembre vous coûtera 356$, par exemple.

