Découvrez la couleur que tout le monde va porter cet automne

Eh oui, on commence déjà à parler d’automne et de rentrée parce que, mine de rien, le retour à l’école sera bientôt amorcé et il ne nous reste que quelques semaines avant que les feuilles commencent à changer de couleur.

De notre côté, on adore l’automne ainsi que ses tendances et sa palette de couleur naturelle qu'on retrouve autant dans les looks beauté que sur nos vêtements. Cette année, une tendance couleur se dessine clairement dans nos garde-robes pour l’automne: le vert matcha! On s'inspire donc de notre breuvage favori pour nos tenues cette saison.

Ce vert soutenu, qui tire parfois même vers le kaki ou le jaune, est parmi les couleurs les plus prisées des marques et des grands magasins.

On le retrouve autant sur des ensembles agencés:

Que des hauts sportifs ou romantiques:

Et des vestes ou cardigans:

Que des robes chics ou décontractées:

Et des jupes:

Et même sur nos ongles:

Sans oublier nos accessoires:

Cette couleur neutre se marie avec tout et, associée à un joli jean pâle, il s’agit du look le plus prisé de l’automne!

Voici quelques beaux morceaux matcha à ajouter à sa garde-robe!

1. Bikini style balconnet chez Zaful - 27$

Courtoisie

2. Jean travailleur de Dickies chez Simons - 69$

Courtoisie

3. Robe courte en lin chez Zara - 50$

Courtoisie

4. Haut à effet tie-dye chez Missguided - 15$

via Missguided

5. Sac à main style Y2K chez Amazon - 50$

Courtoisie

6. Jupe longue chez Princess Polly - 63$

Courtoisie

7. Vernis gel Matcha de Gel Care - 24$

8. Bague en résine chez Simons - 5$

Courtoisie

