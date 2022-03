Happening Gourmand: 11 restos chics où manger au rabais dans le Vieux-Montréal

Partager







Après deux ans de pause, le festival gastronomique préféré des foodies du Vieux-Montréal est enfin de retour !

Vous avez envie de vous offrir une bonne bouffe, mais votre budget de post-pandémie ne vous permet pas de faire trop de folies? Sachez que le festival Happening Gourmand revient avec une formule qui vous permettra de goûter aux tables d'hôte de 11 restaurants du Vieux-Montréal à bon prix.

Le Happening Gourmand met de l'avant 11 établissements qui proposent des menus table d'hôte pour le brunch et le souper pour seulement 29$, 35$ ou 39$. Certains restos proposeront même des brunchs et des mimosas sans fond (bottomless), le samedi et le dimanche, à partir de 19$.

L'événement se déroule du 10 mars au 3 avril 2022. Réservez votre table rapidement afin de renouer et encourager les restaurateurs qui ont eu la vie dure depuis les derniers mois.

Voici donc 11 restos où manger à prix doux ce mois-ci:

Ce bar à vin nature propose un menu trois services à 29$ et un menu brunch à 19$ la fin de semaine.

104, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

La pizzéria Bevo présente un menu trois services à 29$ tous les soirs. Les verres de vin sont aussi offerts à prix réduits.

410, rue Saint-Vincent, Montréal

Ce bistro français et taverne a préparé un menu trois services à 29$ et un menu brunch à 19$ la fin de semaine.

89, rue de la Commune Est, Montréal

Les amateurs de viandes seront heureux de profiter du menu trois services à 35$ du Vieux-Port Steakhouse. Le restaurant vous donne aussi rendez-vous pour un brunch à 19$ les fins de semaine.

39, rue Saint-Paul Est, Montréal

Dans un décor des plus chics, cette brasserie française traditionnelle propose un menu à 39$ et un menu brunch à 19$.

701, côte de la Place d'Armes, Montréal

Pour d'incroyables pâtes fraîches, le restaurant offre un menu à 35$ et un menu brunch deux services à 19$.

436, place Jacques-Cartier, Montréal

Le Modavie propose un menu à 35$ et un menu brunch à 19$. Le restaurant sera d'ailleurs animé par de la musique live lors de ses soirées.

1, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Pour goûter au fameux «steak-frites» de l'endroit, le restaurant promet un menu trois services à 35$ tous les soirs. C'est une belle manière de découvrir le menu à une fraction du prix.

124, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Le réputé restaurant propose un menu à 39$ et un menu brunch à 19$. Accompagné d'un bon verre de vin, il n'y a pas meilleur contexte pour découvrir cette table.

426, place Jacques-Cartier, Montréal

Les adeptes de sushis et d'Izakaya se retrouveront au KYO afin de profiter du menu de table d'hôte préparé pour l'occasion. Le menu est offert à 39$.

711, côte de la Place d'Armes, Montréal

Le nouveau venu, le bar à homard Pincette, offrira un menu trois services à seulement 35$. Risotto, queue de homard, carpaccio de pieuvre: les fruits de mer seront à l'honneur lors du repas. Le brunch sera d'ailleurs disponible la fin de semaine à seulement 19$.

94, rue Saint-Paul Est, Montréal

Happening Gourmand

Du 10 mars au 3 avril 2022

